Tłumy na Nocy Muzeów w regionie. Można zwiedzać setki miejsc, także te na co dzień niedostępne! [zdjęcia, wideo]

2026-05-16, 20:33  Tatiana Adonis/DW
Europejska Noc Muzeów w Teatrze Polskim w Bydgoszczy/Fot. Tatiana Adonis

Muzea, galerie, biblioteki oraz wiele innych instytucji kultury można dziś odwiedzać do późnych godzin wieczornych.

Noc Muzeów w Bydgoszczy

W Bydgoszczy atrakcje dla zwiedzających przygotowało prawie 30 instytucji. Exploseum otworzyło dla gości niedostępną na co dzień strefę magazynową, Opera Nova zaprosiła za kulisy, biblioteka na Starym Rynku na pokaz introligatorski, a Teatr Polski do swojej garderoby.

- Przed chwilą byłam królem, miałam długi, czerwony płaszcz z gronostajami. Bardzo rzadko można zobaczyć teatr od zaplecza, a dziś można tak fajnie spędzić czas, pobyć trochę dzieckiem - mówili odwiedzający garderobę teatru.

- Przyszliśmy w poszukiwaniu sztuki współczesnej, kolekcja Wyczółkowskiego nas bardzo interesuje - mówili goście muzeum.

- To świetna inicjatywa, ponieważ tej nocy są otwarte miejsca, które nie są normalnie dostępne, np. Biblioteka Bernardynów rzadko jest otwarta dla zwiedzających - dodał ktoś inny.

Większość atrakcji dostępnych jest za darmo, niektóre za symboliczną złotówkę.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Noc Muzeów w Toruniu

Na „Wieczór z żywiołem” zaprosili strażacy, ale i Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach Nocy Muzeów można zobaczyć m.in. dawny sprzęt do gaszenia pożarów i współczesny ekwipunek strażaków.

- Bardzo istotne jest, żeby posiadać w domu czujki dymu bądź czujki tlenku węgla - upierali się strażacy.

- Jak również gromnicę i sól świętej Agaty - swoje mówiła etnografka. - To najlepiej od pożaru chroni. I zarzewiem z głogowego ciernia w Wielką Sobotę podpalonego chałupę dookoła obejść trzeba. Tak się chroni dom przed pożarem - dodała.

Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.



Relacja Tatiany Adonis z Bydgoszczy

Relacja Mariusza Ludy z Torunia

Europejska Noc Muzeów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Wideo: Mariusz Luda

Europejska Noc Muzeów 2026/ Fot. MOB, Facebook Europejska Noc Muzeów 2026/ Fot. Muzeum Okręgowe w Toruniu, Facebook Europejska Noc Muzeów w Teatrze Polskim w Bydgoszczy/Fot. Tatiana Adonis Europejska Noc Muzeów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/Fot. Mariusz Luda

Włocławianie szukają nowej pracy. Odbyły się Targi Pracy 2026

