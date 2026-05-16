Tłumy na Nocy Muzeów w regionie. Można zwiedzać setki miejsc, także te na co dzień niedostępne! [zdjęcia, wideo]
Muzea, galerie, biblioteki oraz wiele innych instytucji kultury można dziś odwiedzać do późnych godzin wieczornych.
Noc Muzeów w Bydgoszczy
W Bydgoszczy atrakcje dla zwiedzających przygotowało prawie 30 instytucji. Exploseum otworzyło dla gości niedostępną na co dzień strefę magazynową, Opera Nova zaprosiła za kulisy, biblioteka na Starym Rynku na pokaz introligatorski, a Teatr Polski do swojej garderoby.
- Przyszliśmy w poszukiwaniu sztuki współczesnej, kolekcja Wyczółkowskiego nas bardzo interesuje - mówili goście muzeum.
- To świetna inicjatywa, ponieważ tej nocy są otwarte miejsca, które nie są normalnie dostępne, np. Biblioteka Bernardynów rzadko jest otwarta dla zwiedzających - dodał ktoś inny.
Większość atrakcji dostępnych jest za darmo, niektóre za symboliczną złotówkę.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.
Noc Muzeów w Toruniu
- Bardzo istotne jest, żeby posiadać w domu czujki dymu bądź czujki tlenku węgla - upierali się strażacy.
- Jak również gromnicę i sól świętej Agaty - swoje mówiła etnografka. - To najlepiej od pożaru chroni. I zarzewiem z głogowego ciernia w Wielką Sobotę podpalonego chałupę dookoła obejść trzeba. Tak się chroni dom przed pożarem - dodała.
Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.