Toruń na dwa dni staje się ogólnopolską stolicą szermierki. To sprawdzian przed Mistrzostwami Polski

2026-05-16, 20:20 Mariusz Luda/DW

Turniej „Złoty Piernik" stał się jednym z najważniejszych wydarzeń na polskiej mapie zawodów szermierczych w szpadzie

W szpadzie walczy dziś blisko 100 zawodniczek, a jutro w szranki staną zawodnicy. Turniej „Złoty Piernik” stał się jednym z najważniejszych wydarzeń na polskiej mapie zawodów szermierczych w szpadzie.

Przyjechali zawodnicy z całej Polski, ale jest i reprezentacja z Ukrainy. Szpadziści walczą w trzech kategoriach wiekowych.



- Nasz turniej organizujemy po raz piąty - mówi Piotr Szymański, prezes Toruńskiej Szkoły Szermierki, organizator turnieju „Złoty Piernik”. - To jeden z ważniejszych turniejów w Polsce w kategorii młodzik, dzieci i zuchy, ponieważ jest najwyżej punktowany. To jest ostatni poważny turniej przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się w połowie czerwca i wyniki z tego turnieju przekładają się na listy rankingowe. Listy rankingowe z kolei przekładają się na wyjazdy na imprezy międzynarodowe - dodaje.



- To mój trzeci turniej wygrany w tym sezonie, dziś walczyłam z koleżanką z klubu, więc nie było łatwo - mówi Lena Cymer z CS Riposta Toruń. - Nie lubię tych walk siostrobójczych, ale dałam radę. Jestem z siebie dumna, z koleżanek też - dodaje

Piąta edycja turnieju potrwa do niedzieli w Hali Sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu.

Wstęp wolny.

