Igły poszły w ruch w szczytnym celu. W Toruniu trwa największa w Polsce akcja tatuowania [zdjęcia]

2026-05-16, 17:15 Mariusz Luda/DW

W Toruniu trwa „Walk in Day" - największe tego typu wydarzenie w Polsce

Kilkudziesięciu tatuatorów z całego kraju i wyjątkowe wzory tatuaży, a wszystko to, żeby pomóc chorym dzieciom i bezdomnym zwierzętom. W Toruniu trwa „Walk in Day” - największe tego typu wydarzenie w Polsce.

Chętnych nie brakuje - zarówno na tatuaże, jak i na tatuowanie. Przyjechało ok. 30 tatuatorów i wiele osób, które chcą oddać się w ręce, które zdobią.



- Każdy tatuator ma swój styl, mam nadzieję, że to przyciąga tych ludzi - mówi Piotr Trager, organizator charytatywnej akcji „Walk in Day”.



- Tak jak każdy malarz inaczej maluje, każdy rysownik inaczej rysuje, tak u każdego tatuatora jest inna kreska - mówi kolejny z tatuatorów.



- Przyjechałam z Olsztyna. Stwierdziłam, że to jest bardzo dobra okazja, żeby zrobić sobie nową dziarę i wesprzeć tę akcję - mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.



Dochód zostanie przekazany na rzecz Hospicjum Nadzieja oraz toruńskiego Schroniska dla zwierząt.



