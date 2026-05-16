Jako nastoletni harcerze zamknęli list w butelce. Po 60 latach spotkali się w tym samym lesie

2026-05-16, 15:00  Marcin Doliński/DW
W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński

W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński

Byliśmy świadkami wzruszającej, żywej lekcji historii w Borach Tucholskich, spotkaliśmy bohaterów wydarzeń sprzed 60 lat!

Po 60 latach spotkali się ponownie, ale nie byli w lesie sami - przyszli ze swoimi wnukami. Mowa o harcerzach, którzy podpisali się na liście i zamknęli go w butelce. To przysięga harcerska 12-letnich wówczas dzieci. Na znalezisko trafiono zupełnie przypadkowo, szukając szczątków lokalnego bohatera - Franciszka Piątkowskiego, zamordowanego przez Niemców w 1939 roku.

- Postanowiliśmy spotkać się z nimi, bo ci ludzie tak naprawdę zapomnieli o tej kartce. Dopiero my im o niej przypomnieliśmy - mówi Kazimierz Woźniak ze Stowarzyszenia Wizna 1939, prezes fundacji Ocalić Pamięć.

- Najpierw składaliśmy przysięgę w szkole, a potem przyszliśmy tu, do Grobu Nieznanego Żołnierza. Pod sosną zakopaliśmy butelkę z przysięgą. Z drugą poszliśmy do kamienia Świętego Wojciecha, zakapaliśmy ją tam od strony wschodniej - wspomina jedna z harcerek.

Pod dokumentem złożonym przy mogile w maju 1966 roku podpisało się 14 harcerzy, uczniów dawnej szkoły w Nowych Krąplewicach.

Więcej w materiale Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński

Region

Dwie osoby w tym 9-letnie dziecko trafiły do szpitala po wypadku na trasie S5

Dwie osoby w tym 9-letnie dziecko trafiły do szpitala po wypadku na trasie S5

2026-05-16, 14:05
W Japonii nie ma koncepcji emerytury. Ekspert: Być może warto to przenieść do Polski [bezpłatne badania]

W Japonii nie ma koncepcji emerytury. Ekspert: Być może warto to przenieść do Polski [bezpłatne badania]

2026-05-16, 12:30
Jak wygląda przyszłość edukacji w Polsce Eksperci dyskutowali o tym w ramach akcji Kierunek: Kompas Jutra w Żninie

Jak wygląda przyszłość edukacji w Polsce? Eksperci dyskutowali o tym w ramach akcji „Kierunek: Kompas Jutra” w Żninie

2026-05-16, 09:30
Pierwszy w Polsce ptasi SOR powstanie w Borach Tucholskich - dowiedziało się PR PiK [WIZUALIZACJA]

Pierwszy w Polsce „ptasi SOR” powstanie w Borach Tucholskich - dowiedziało się PR PiK [WIZUALIZACJA]

2026-05-16, 08:00
Artystycznymi zdolnościami wykazały się dzieci z klas integracyjnych i specjalnych bydgoskich podstawówek [zdjęcia]

Artystycznymi zdolnościami wykazały się dzieci z klas integracyjnych i specjalnych bydgoskich podstawówek [zdjęcia]

2026-05-15, 20:33
Pierwsze w regionie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych powstało w Bydgoszczy [zdjęcia]

Pierwsze w regionie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych powstało w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-15, 17:43
Protestujący w Solino przedstawili warunki zakończenia strajku głodowego

Protestujący w „Solino” przedstawili warunki zakończenia strajku głodowego

2026-05-15, 17:07
Piernikalia na Olimpie Toruń na sześć dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki

Piernikalia na Olimpie – Toruń na sześć dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki!

2026-05-15, 16:42
Areszt po porwaniu w Toruniu. Kobieta i mężczyzna trafili za kratki. Podejrzanych jest więcej

Areszt po porwaniu w Toruniu. Kobieta i mężczyzna trafili za kratki. Podejrzanych jest więcej

2026-05-15, 16:09

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę