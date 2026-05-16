Jako nastoletni harcerze zamknęli list w butelce. Po 60 latach spotkali się w tym samym lesie

2026-05-16, 15:00 Marcin Doliński/DW

W Borach Tucholskich spotkali się ci, którzy przed laty złożyli przysięgę i zamknęli list w butelce/Fot. Marcin Doliński

Byliśmy świadkami wzruszającej, żywej lekcji historii w Borach Tucholskich, spotkaliśmy bohaterów wydarzeń sprzed 60 lat!

Po 60 latach spotkali się ponownie, ale nie byli w lesie sami - przyszli ze swoimi wnukami. Mowa o harcerzach, którzy podpisali się na liście i zamknęli go w butelce. To przysięga harcerska 12-letnich wówczas dzieci. Na znalezisko trafiono zupełnie przypadkowo, szukając szczątków lokalnego bohatera - Franciszka Piątkowskiego, zamordowanego przez Niemców w 1939 roku.



- Postanowiliśmy spotkać się z nimi, bo ci ludzie tak naprawdę zapomnieli o tej kartce. Dopiero my im o niej przypomnieliśmy - mówi Kazimierz Woźniak ze Stowarzyszenia Wizna 1939, prezes fundacji Ocalić Pamięć.



- Najpierw składaliśmy przysięgę w szkole, a potem przyszliśmy tu, do Grobu Nieznanego Żołnierza. Pod sosną zakopaliśmy butelkę z przysięgą. Z drugą poszliśmy do kamienia Świętego Wojciecha, zakapaliśmy ją tam od strony wschodniej - wspomina jedna z harcerek.



Pod dokumentem złożonym przy mogile w maju 1966 roku podpisało się 14 harcerzy, uczniów dawnej szkoły w Nowych Krąplewicach.



Więcej w materiale Marcina Dolińskiego - poniżej.