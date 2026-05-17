Dobre psy i dobrzy ludzie spotkają się w bydgoskim Myślęcinku. To będzie dobry piknik!

2026-05-17, 08:30 Elżbieta Rupniewska/DW

Piknik dobrych psów i ludzi odbędzie się w niedzielę w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w bydgoskim Myślęcinku/ Fot. Dorota Witt

„Piknik dobrych psów i ludzi” odbędzie się w niedzielę w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Jak zwykle na spotkaniu mile widziani są właściciele psów adoptowanych ze schroniska, ale też opiekunowie psów nieadoptowanych - rasowych i nierasowych - oczywiście ze swoimi pupilami.

Piknik to też świetna okazja, by poznać psy, które czekają na adopcję.



- Wolontariuszki zabiorą do Myślęcinka psy, które jeszcze nie mają docelowych domów i zaprezentują je publiczności piknikowej - mówi Izabela Szolginia, dyrektorka bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt. - Będzie można podejść do opiekunki tego zwierzaka, porozmawiać. W tym czasie pies, który ewentualnie się komuś spodoba, może się przyjrzeć potencjalnemu nowemu opiekunowi i sam będzie mógł zdecydować, czy będzie chciał do jego domu pójść. Na pikniku nie wydajemy bezpośrednio psów do domu. Będzie można sobie zapisać numer zwierzęcia, potem przyjść na wizytę adopcyjną - dodaje.





Organizatorzy - bydgoskie Schronisko dla Zwierząt i Kujawsko-Pomorski Oddział OTOZ Animals - zaprosili na Polanę Różopole zaprzyjaźnione organizacje prozwierzęce oraz specjalistów z Politechniki Bydgoskiej w zakresie zoofizjoterapii czy groomingu.

Będzie też można przekonać się, co potrafi pies „dobrze wychowany”, a od strażaków ochotników - nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Niedzielny piknik na Różopolu potrwa od godz. 10 do 15.