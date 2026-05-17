Nowa oferta Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku dla osób w wieku 55 plus

2026-05-17, 13:30 Agnieszka Marszał/DW

Zajęcia dla osób dojrzałych potrwają od wiosny do jesieni/ Fot. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Facebook

W każdy czwartek (począwszy od 21 maja) włocławska galeria zaprasza do udziału w warsztatach artystycznych Posztukuj z GSW.

Zajęcia dla osób dojrzałych potrwają od wiosny do jesieni w każdy czwartek od 9. do 12.30.



- Projekt ma na celu wciągnięcie osób dorosłych w świat sztuki. Będziemy zapraszać na zajęcia rysunku, malarstwa, grafiki. Będzie również tkanina warsztatowa i unikatowa. Będzie kolaż, zajęcia z szydełkowania. Będziemy zajmować się upcyclingiem, czyli tworzeniem nowych przedmiotów z czegoś, co wydaje się już niepotrzebne - zapraszają Aleksandra Pawłowska, dyrektorka galerii i Monika Przybylska, specjalistka ds. edukacji kulturalnej.





Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polskie Radio PiK jest jego patronem medialnym.

Warsztaty Posztukuj z GSW, szczegółowy program:





CHODŹ NA SPLOTY – tkanina unikatowa

Warsztaty, podczas których nauczymy się technik tkackich, a także poznamy tematykę tkaniny eksperymentalnej. Uczestnicy poznają sploty tkackie, techniki i materiały, dzięki którym stworzą własne, niepowtarzalne formy/miniatury.





KORONKOWA ROBOTA – szydełkowanie

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania, formą rękodzieła, która przy użyciu nici i zakończonego haczykiem narzędzia – szydełka – pozwala na tworzenie niepowtarzalnych i różnorodnych dzianin: serwet, obrusów, szali. Przepracujemy podstawy, ćwicząc oczka i słupki, nauczymy się czytać szydełkowe schematy, aby następnie samodzielnie spróbować własnych sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.





PRZYKLEJ NA/KLEJ – kolaż

W trakcie spotkań uczestnicy poznają techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwali im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu. Będzie to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko-ręka, koncentrację, a także zrelaksować się (arteterapia).





SZKICOWNIK AUTORSKI – rysunek/malarstwo/grafika

W trakcie zajęć uczestnicy stworzą autorskie albumy z pracami, które będą swego rodzaju kroniką „zapisującą” momenty artystycznych inspiracji oraz ulotnych przemyśleń. Zapoznają się z różnymi technikami, takimi jak: akwarela, malowanie farbami akrylowymi lub olejnymi, rysunek węglem oraz ołówkiem, tworzenie prac graficznych w technice monotypii.





OBRAZ INACZEJ – mozaika

Zajęcia staną się świetną okazją do artystycznego wyrazu, który będzie polegać na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki wzorów lub obrazów. Podczas warsztatów uczestnicy najpierw zaprojektują swoje mozaiki, wspólnie omówimy gotowe projekty i finalnie skoncentrujemy się na pracy.





COŚ Z … – upcycling

Twórcze przetwarzanie odpadów lub nieużywanych przedmiotów w nowe produkty to nie tylko forma aktywności twórczej, ale również wspaniały sposób na promowanie ekologicznego myślenia wśród seniorów. Podczas warsztatów porozmawiamy nad sensem takich działań i zaprojektujemy unikatowe przedmioty z tego, co zwykle według innych, mogłoby z powodzeniem zostać wyrzucone.





MAJ-PAŹDZIERNIK | KAŻDY CZWARTEK 9:30-12:30





MAJ

21.05 SZKICOWNIK AUTORSKI

28.05 SZKICOWNIK AUTORSKI





CZERWIEC

04.06 PRZYKLEJ NA/KLEJ – KOLAŻ

11.06 CHODŹ NA SPLOTY

18.06 SZKICOWNIK AUTORSKI

25.06 CHODŹ NA SPOLOTY





LIPIEC

02.07 CHODŹ NA SPLOTY

09.07 SZKICOWNIK AUTORSKI

16.07 UPCYCLING

23.07 KORONKOWA ROBOTA

30.07 SZKICOWNIK AUTORSKI





SIERPIEŃ

06.08 OBRAZ INACZEJ

13.08 OBRAZ INACZEJ

20.08 SZKICOWNIK AUTORSKI

27.08 KORONKOWA ROBOTA





WRZESIEŃ

03.09 CHODŹ NA SPLOTY

10.09 PRZYKLEJ NA/KLEJ

17.09 KORONKOWA ROBOTA

24.09 SZKICOWNIK AUTORSKI





PAŹDZIERNIK

01.10 CHODŹ NA SPLOTY

08.10 UPCYCLING

15.10 KORONKOWA ROBOTA

22.10 PRZYKLEJ NA/KLEJ

29.10 SZKICOWNIK AUTORSKI