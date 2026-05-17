Nowa oferta Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku dla osób w wieku 55 plus

W każdy czwartek (począwszy od 21 maja) włocławska galeria zaprasza do udziału w warsztatach artystycznych Posztukuj z GSW.
Zajęcia dla osób dojrzałych potrwają od wiosny do jesieni w każdy czwartek od 9. do 12.30.
- Projekt ma na celu wciągnięcie osób dorosłych w świat sztuki. Będziemy zapraszać na zajęcia rysunku, malarstwa, grafiki. Będzie również tkanina warsztatowa i unikatowa. Będzie kolaż, zajęcia z szydełkowania. Będziemy zajmować się upcyclingiem, czyli tworzeniem nowych przedmiotów z czegoś, co wydaje się już niepotrzebne - zapraszają Aleksandra Pawłowska, dyrektorka galerii i Monika Przybylska, specjalistka ds. edukacji kulturalnej.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Polskie Radio PiK jest jego patronem medialnym.
Warsztaty Posztukuj z GSW, szczegółowy program:
CHODŹ NA SPLOTY – tkanina unikatowa
Warsztaty, podczas których nauczymy się technik tkackich, a także poznamy tematykę tkaniny eksperymentalnej. Uczestnicy poznają sploty tkackie, techniki i materiały, dzięki którym stworzą własne, niepowtarzalne formy/miniatury.
KORONKOWA ROBOTA – szydełkowanie
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką szydełkowania, formą rękodzieła, która przy użyciu nici i zakończonego haczykiem narzędzia – szydełka – pozwala na tworzenie niepowtarzalnych i różnorodnych dzianin: serwet, obrusów, szali. Przepracujemy podstawy, ćwicząc oczka i słupki, nauczymy się czytać szydełkowe schematy, aby następnie samodzielnie spróbować własnych sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki.
PRZYKLEJ NA/KLEJ – kolaż
W trakcie spotkań uczestnicy poznają techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwali im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu. Będzie to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko-ręka, koncentrację, a także zrelaksować się (arteterapia).
SZKICOWNIK AUTORSKI – rysunek/malarstwo/grafika
W trakcie zajęć uczestnicy stworzą autorskie albumy z pracami, które będą swego rodzaju kroniką „zapisującą” momenty artystycznych inspiracji oraz ulotnych przemyśleń. Zapoznają się z różnymi technikami, takimi jak: akwarela, malowanie farbami akrylowymi lub olejnymi, rysunek węglem oraz ołówkiem, tworzenie prac graficznych w technice monotypii.
OBRAZ INACZEJ – mozaika
Zajęcia staną się świetną okazją do artystycznego wyrazu, który będzie polegać na układaniu z kolorowych kawałków szkła, kamienia lub ceramiki wzorów lub obrazów. Podczas warsztatów uczestnicy najpierw zaprojektują swoje mozaiki, wspólnie omówimy gotowe projekty i finalnie skoncentrujemy się na pracy.
COŚ Z … – upcycling
Twórcze przetwarzanie odpadów lub nieużywanych przedmiotów w nowe produkty to nie tylko forma aktywności twórczej, ale również wspaniały sposób na promowanie ekologicznego myślenia wśród seniorów. Podczas warsztatów porozmawiamy nad sensem takich działań i zaprojektujemy unikatowe przedmioty z tego, co zwykle według innych, mogłoby z powodzeniem zostać wyrzucone.
