W Japonii nie ma koncepcji emerytury. Ekspert: Być może warto to przenieść do Polski [bezpłatne badania]

2026-05-16, 12:30 Radosław Jagieła/DW

Park Zdrojowy w Ciechocinku/ Fot. UM Ciechocinek

Wczoraj eksperckie debaty, dziś - bezpłatne badania dla mieszkańców Ciechocinka. To druga edycja konferencji GUT 2 Brain Tour 2026.

W ciechocińskim Hotelu Amazonka odbywał się druga edycja konferencji GUT 2 Brain Tour 2026. Naukowcy dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa. Zdaniem Tomasza Rutkowskiego z Uniwersytetu Tokijskiego, warto zwrócić uwagę na doświadczenia seniorów z Kraju Kwitnącej Wiśni.



- W Japonii jest bardzo dużo stulatków. Bardzo dobrze jedzą, są bardzo zaangażowani. W wielu regionach Japonii nie ma koncepcji emerytury. Ludzie są aktywni do końca życia. Wiadomo, zwalniają, zmieniają pracę, ale nieustannie są zaangażowani społecznie. Być może to warto przenieść do Polski, bo czasem bycie odrzuconym od społeczeństwa może mieć negatywny wpływ - mówi Tomasz Rutkowski.



W konferencji uczestniczyli też włodarze Ciechocinka. Nadal chcą rozwijać turystykę prozdrowotną, ale mają również pomysły na przyciągnięcie innych grup wiekowych, między innymi rodzin z dziećmi.



- W tym roku planujemy rozpocząć rewitalizację dwóch kompleksów, czyli Parku Zdrojowego oraz Parku Tężniowego, żeby ta przestrzeń stała się bardziej przyjazna i otwarta, również dla dzieci i młodzieży. Powstanie duży plac zabaw, oranżeria. Jesteśmy na etapie koncepcji zagospodarowania tych kilkunastu hektarów - mówi Piotr Kryn, sekretarz miasta.





Dzisiaj wydarzenie odbywa się w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

Organizatorzy przygotowali tematyczne panele, dotyczące między innymi serca, regeneracji i snu oraz zdrowia psychicznego.

Do 16.30 będzie można bezpłatnie skorzystać z licznych badań profilaktycznych.