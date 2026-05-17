Co z remontem włocławskiego mostu? Ratusz ponagla wykonawcę i czeka na niezależne ekspertyzy

2026-05-17, 12:10 Agnieszka Marszał/DW

Wykonawca remontu włocławskiego mostu otrzymał pismo ponaglające z ratusza/Fot. UM Włocławek

Zgodnie z umową firma remontująca przeprawę na wykonanie prac ma 13 miesięcy. Zbliża się półmetek, a postępów nie widać.

Nie dość, że remont przebiega wolniej niż oczekiwaliby mieszkańcy, to ostatnio pojawiły się nowe problemy - wykonawca prac zgłosił zły stan płyty nośnej.



- Wykonawca przygotował ekspertyzę, z której wynika, że stan płyty nośnej jest daleki od zadowalającego - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Zleciliśmy weryfikację tej ekspertyzy do Instytutu Budowy Dróg i Mostów. Oprócz tego - niezależnie - poprosiliśmy o opinię profesora z Poznania, który jest wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji mostowych. Chodzi o to, żebyśmy - podejmując decyzję, co dalej z remontem - mieli stuprocentową pewność, że działamy w oparciu o bardzo rzetelny materiał - dodaje.



Wyniki ekspertyzy mostu włocławski ratusz ma otrzymać w najbliższych dniach. Prace idą jednak zbyt wolno - przyznaje prezydent miasta. Wykonawca otrzymał pismo ponaglające.



- Prace związane z wymianą chodnika, prace antykorozyjne itd. można wykonywać niezależnie od kwestii płyty nośnej, w sposób formalny dopingujemy wykonawcę do tego, żeby działania zintensyfikował - dodaje Krzysztof Kukucki.



Doniesienia na temat całkowitego zamknięcia mostu włodarz określa dziś jako niewiarygodne. Dodaje, że jeśli niezależne ekspertyzy potwierdzą zły stan płyty nośnej i potrzebna będzie jej całkowita wymiana, roboty prowadzone w czasie normalnego ruchu aut zdecydowanie wydłużą remont.