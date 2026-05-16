Pierwszy w Polsce „ptasi SOR” powstanie w Borach Tucholskich - dowiedziało się PR PiK [WIZUALIZACJA]

2026-05-16, 08:00 Marcin Doliński/BN

Pierwszy w Polsce „ptasi SOR” powstanie w Borach Tucholskich/fot. nadesłane

Pierwszy w Polsce Ośrodek Rehabilitacji Ptactwa Wodno-Błotnego powstanie we Wdeckim Parku Krajobrazowych w Borach Tucholskich - dowiedziało się PR PiK. Tu na pomoc będą mogły liczyć kaczki, gęsi, łabędzie, kormorany czy nawet zimorodki.

- My tak żartobliwie nazywamy to „ptasim pogotowiem”, „ptasim SOR-em” - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Wydawałoby się, że rzeka Wda i zalew to zaledwie 3 proc. Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ale jeżeli chodzi o bioróżnorodność to jest to nasze serce i to takie zarówno bijące, jak i potrzebujące opieki - dodaje.



Są unijne pieniądze na budowę ośrodka rehabilitacyjnego dla ptaków. Działka pod budowę „ptasiego szpitala” już czeka w urokliwym miejscu, niedaleko miejscowości Wierzchy. - Park jest zarządcą prawie 8 hektarów dawnych łąk, które częściowo zostaną przeznaczone pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Ptactwa Wodno-Błotnego. Na drugiej części zostanie wykonana ścieżka dydaktyczno-edukacyjna - informuje Daniel Siewert.

