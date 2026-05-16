Włocławianie szukają nowej pracy. Odbyły się Targi Pracy 2026

2026-05-16, 21:30 Radosław Jagieła/BN

Jakiej pracy szukają mieszkańcy Włocławka? Nasz reporter usłyszał różnorakie propozycje. A to wszystko przy okazji włocławskich Targów Pracy 2026.

- Logistyka i biuro - powiedziała absolwentka administracji, która ma również doświadczenie zawodowe logistyczne. Z kolei od innej uczestników targów nasz reporter usłyszał, że chciałaby zmienić pracę na taką, która będzie dwuzmianowa.



Na Włocławian, na miejscu czekało kilka ofert pracy. - Aktualnie poszukujemy osób do naszej akademii technicznej. To możliwość nauczenia się od podstaw pracy w kierunku operatora CNC, mechanika, mechatronika bądź ustawiacza - mówiła przedstawicielka firmy WIKA Polska SGF. - Szukamy kogoś na stanowisko elektromonterów i elektryków - to z kolei słowa reprezentanta firmy Miltech LED Lighting, zajmującej się produkcją oświetlenia ledowego.



Natomiast firma ANWIS, specjalizująca się w produkcji przysłon okiennych, żaluzji, rolet i moskitier, poszukuje specjalistów ds. księgowości, specjalistów ds. transportu, lakiernika proszkowego, pracownika magazynu oraz osobę znającą język niemiecki do obsługi reklamacji i napraw.



Z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu stopa bezrobocia we Włocławku wyniosła 9,8 proc., a w powiecie włocławskim - 14,7 proc. Na drugim biegunie jest Bydgoszcz i powiat bydgoski - tutaj bezrobocie kształtuje się na odpowiednio poziomie 2,8 oraz 3,8 proc.