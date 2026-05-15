Artystycznymi zdolnościami wykazały się dzieci z klas integracyjnych i specjalnych bydgoskich podstawówek [zdjęcia]

2026-05-15, 20:33  Bartosz Nawrocki
XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „Siła muzyki, Siła w Nas”/fot. Izabela Langner

Dzieci z klas integracyjnych i specjalnych szkół podstawowych w Bydgoszczy zaprezentowały swoje artystyczne umiejętności na XX Jubileuszowym Festiwalu Piosenki dla Dzieci z Niepełnosprawnościami „Siła muzyki, Siła w Nas”. Wydarzenie odbyło się w Pałacu Młodzieży.

Młodzi zaprezentowali m.in. utwory legendarnej grupy „Spice Girls”, „Billie Jean” Michaela Jacksona czy „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Były również występy taneczne.

W tym wszystkim, jak tłumaczą organizatorzy, chodzi jednak o coś więcej - o to, by dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności, bez względu na ograniczenia. - To wyjątkowy festiwal, bo tutaj wszyscy wygrywają - mówi Marzena Mirowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy. Placówka ta zorganizowała dwudziestą już edycję festiwalu.

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
