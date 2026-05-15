Pierwsze w regionie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych powstało w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-15, 17:43

Pierwsze w regionie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych powstało w Bydgoszczy

Pacjenci chcą być leczeni nowoczesnymi terapiami. Teraz to możliwe w Bydgoszczy, gdzie otwarto w piątek Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Działa wraz z Collegium Medicum oraz szpitalami uniwersyteckimi.

- Jako region byliśmy białą plamą, tutaj takiego centrum nie było - mówi prof. Dariusz Grzanka, prorektor ds. Collegium Medicum. - W związku z tym nasi pacjenci, lekarze, badacze nie mogli realizować pewnych możliwości, które inni mieli - dodaje.



Centra Wsparcia Badań Klinicznych działają w Polsce przy największych uniwersytetach medycznych i instytutach, m.in w Gdańsku i w Warszawie.



Na dofinansowanie bydgoskiego ośrodka przeznaczono ponad 15 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy.



