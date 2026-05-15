Przez lata kierował pracownią witrażu w Toruniu. Nie żyje artysta malarz Władysław Kozioł

Władysław Kozioł miał 97 lat/fot. ZPAP - Okręg Toruński

Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Toruński informuje o śmierci uznanego witrażysty i malarza. Władysław Kozioł miał 97 lat.

Był członkiem ZPAP Okręgu Toruńskiego. Urodził się w 1929 roku w Szczucinie koło Tarnowa, a z Toruniem związał się na początku lat 50. XX wieku. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Przez lata kierował pracownią witrażu w Pracowniach Konserwacji Zabytków. Od 1992 roku prowadzi legendarną, rodzinną Artystyczno-Konserwatorską Pracownię Witrażownictwa. W lipcu 2023 roku w toruńskim Dworze Artusa odbyła się uroczysta wystawa jubileuszowa artysty. Podczas tego wydarzenia 94-letni wówczas Władysław Kozioł został uhonorowany najwyższym krajowym odznaczeniem kulturalnym – Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Wcześniej otrzymał także medal Prezydenta Torunia Thorunium.