Proces po rzezi alpak w Ostrówku nad Gopłem. Przed sądem były mąż właścicielki zagrody

2026-05-15, 13:15  Monika Siwak/MG
Robert W. przyznał się do zlecenia wybicia szyb, ale nie do skrzywdzenia zwierząt/fot. materiały policji

Robert W. przyznał się do zlecenia wybicia szyb, ale nie do skrzywdzenia zwierząt/fot. materiały policji

Proces mężczyzny oskarżonego o zlecenie zabicia kilkunastu zwierząt pod Kruszwicą rozpoczął się w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

Do rzezi 10 alpak i lamy doszło w nocy z 7 na 8 listopada 2023 roku w zagrodzie Wyspa Perperuny w Ostrówku nad Gopłem (powiat inowrocławski). Zwierzętom najpierw poderżnięto gardła, a potem spłonęły w stodole, pod którą podłożono ogień. Sprawcą bestialskiego czynu miał być Rosjanin wynajęty przez 47-latka. W ten sposób Robert W. miał mścić się na byłej żonie, właścicielce zagrody. 

Prokurator odczytała zarzuty, które dotyczą także posiadania broni, wysyłania maili szkalujących byłą żonę, włamania do jej domu i podłożenia podsłuchu w zabawce dziecka. Świadek, który był w bliskiej relacji z właścicielką zagrody zeznał, że oskarżony dawał do zrozumienia kobiecie, że zemści się za rozwód i zdradę. 

Oskarżonego nie było na rozprawie. Z odczytanych przez sędziego wcześniejszych zeznań wynika, że Robert W. przyznał się do zlecenia wybicia szyb, ale nie do skrzywdzenia zwierząt. Oskarżonemu grozi do 10 lat więzienia.

Region

Piernikalia na Olimpie Toruń na sześć dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki

Piernikalia na Olimpie – Toruń na sześć dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki!

2026-05-15, 16:42
Areszt po porwaniu w Toruniu. Kobieta i mężczyzna trafili za kratki. Podejrzanych jest więcej

Areszt po porwaniu w Toruniu. Kobieta i mężczyzna trafili za kratki. Podejrzanych jest więcej

2026-05-15, 16:09
Osoby z regionu poszkodowane przez giełdę kryptowalut Zondacrypto - dowiedziało się PR PiK

Osoby z regionu poszkodowane przez giełdę kryptowalut Zondacrypto - dowiedziało się PR PiK

2026-05-15, 15:34
Koncepcja dobrze przyprawiona. Sól motywem przewodnim projektu Ino Lab. Oto zwycięzcy

Koncepcja „dobrze przyprawiona." Sól motywem przewodnim projektu Ino Lab. Oto zwycięzcy!

2026-05-15, 14:46
Przez lata kierował pracownią witrażu w Toruniu. Nie żyje artysta malarz Władysław Kozioł

Przez lata kierował pracownią witrażu w Toruniu. Nie żyje artysta malarz Władysław Kozioł

2026-05-15, 13:57
Miał zgwałcić kobietę i przetrzymywać ją w mieszkaniu bez jej zgody. Pan Frytka przed sądem

Miał zgwałcić kobietę i przetrzymywać ją w mieszkaniu bez jej zgody. „Pan Frytka" przed sądem

2026-05-15, 12:40
Policja z Bydgoszczy szuka sprawcy kradzieży. Publikuje wizerunek podejrzanego [ZOBACZ WIDEO]

Policja z Bydgoszczy szuka sprawcy kradzieży. Publikuje wizerunek podejrzanego [ZOBACZ WIDEO]

2026-05-15, 11:14
Doradczyni bankowa z Inowrocławia okradała klientów. Usłyszała 57 zarzutów

Doradczyni bankowa z Inowrocławia okradała klientów. Usłyszała 57 zarzutów

2026-05-15, 10:03
Ogólnopolska szajka naciągaczy rozbita. W akcji brali udział policjanci z Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Ogólnopolska szajka naciągaczy rozbita. W akcji brali udział policjanci z Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2026-05-15, 09:10

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę