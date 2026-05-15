Miał zgwałcić kobietę i przetrzymywać ją w mieszkaniu bez jej zgody. „Pan Frytka" przed sądem

2026-05-15, 12:40 Michał Zaręba/MG

W Toruniu rozpoczął się proces Piotra S., znanego lokalnie jako „Pan Frytka”/fot. Michał Zaręba

W Toruniu rozpoczął się proces Piotra S., znanego lokalnie jako „Pan Frytka”. Mężczyzna odpowiada przed sądem pod zarzutami gwałtu, naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej oraz bezprawnego pozbawienia jej wolności.

Według ustaleń śledczych, w przestępstwach miał uczestniczyć również Piotr G. Prokuratura twierdzi, że tej samej nocy mężczyźni mieli przetrzymywać w mieszkaniu młodego mężczyznę.



Za te przestępstwa oskarżonym może grozić do 20 lat pozbawienia wolności, przy czym Piotr S. działał w warunkach powrotu do przestępstwa, w związku może spędzić więzieniu do 30 lat. Obaj na etapie prokuratorskiego śledztwa nie przyznali się do winy. Proces toczy się z wyłączeniem jawności, chociaż nie byli temu przeciwni pokrzywdzeni i prokuratura.



Dodajmy, że wobec Piotra S. toczyły się już inne postępowania w prokuraturze, związane z działalnością Fundacji „Pod wielkim dachem nieba”. Mężczyzna został oskarżony o przestępstwa skarbowe, dotyczące rozliczenia działalności fundacji. Oficjalnie Piotr S. prowadził działalność charytatywną. Zdaniem urzędników i strażników miejskich, oprócz zbiórki zajmował się też nielegalnym handlem. Sprawy były kierowane do sądów w Toruniu, ale też w Bydgoszczy.