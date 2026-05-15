Miała zakładać fikcyjne lokaty i okradać klientów. Pracownica banku z Inowrocławia z 57 zarzutami

47-latce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat
47-letnia Małgorzata R. z Inowrocławia jest podejrzana o oszustwa na niekorzyść klientów banku Credit Agricole. Była ich doradcą, a miała ich okradać. Przywłaszczyła sobie w ten sposób ponad 322 tys. zł.
Postępowanie przeciwko Małgorzacie R. nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. Kobiecie postawiono aż 57 zarzutów.
57 trefnych przelewów 47-latka została zatrzymana 11 maja przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Była doradcą w placówce bankowej i dopuściła się szeregu oszustw względem obsługiwanych przez siebie klientów – informuje Monika Blok-Amenda, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Kobieta miała w okresie ostatnich dwóch lat - od kwietnia 2024 r. do kwietnia 2026 r. - dokonać aż 57 przelewów z 13 rachunków klientów banku, na łączną kwotę ponad 322 tys. zł.
Proceder polegał na zakładaniu fikcyjnych lokat na rzecz klientów Credit Agricole w Inowrocławiu. Pieniądze zamiast trafiać na lokaty, przelewane były na prywatny rachunek Małgorzaty R. - Działanie było możliwe za sprawą zakładania lokat na drukach awaryjnych, które nie były wprowadzane do systemu bankowego, a umożliwiały wydanie klientowi umowy potwierdzającej jej zawarcie – tłumaczy prokurator.
Ratowała domowy budżet? Małgorzata R. przyznała się do zarzucanych jej przestępstw, wskazując iż jej działanie podyktowane było trudną sytuacją rodzinną. Wyjaśniała, że próbowała w ten sposób poradzić sobie z problemami finansowymi w domowym budżecie i nikt - zarówno w środowisku domowym, jak i zawodowym - nie miał wiedzy o jej przestępczych działaniach.
47-latce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prokurator zastosował wobec niej także policyjny dozór. - Sprawa pozostaje rozwojowa - zapowiada prokratura.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę