Miała zakładać fikcyjne lokaty i okradać klientów. Pracownica banku z Inowrocławia z 57 zarzutami

2026-05-15, 11:05 MG

47-latce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

47-letnia Małgorzata R. z Inowrocławia jest podejrzana o oszustwa na niekorzyść klientów banku Credit Agricole. Była ich doradcą, a miała ich okradać. Przywłaszczyła sobie w ten sposób ponad 322 tys. zł.

Postępowanie przeciwko Małgorzacie R. nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. Kobiecie postawiono aż 57 zarzutów.



57 trefnych przelewów

47-latka została zatrzymana 11 maja przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Była doradcą w placówce bankowej i dopuściła się szeregu oszustw względem obsługiwanych przez siebie klientów – informuje Monika Blok-Amenda, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Kobieta miała w okresie ostatnich dwóch lat - od kwietnia 2024 r. do kwietnia 2026 r. - dokonać aż 57 przelewów z 13 rachunków klientów banku, na łączną kwotę ponad 322 tys. zł.



Proceder polegał na zakładaniu fikcyjnych lokat na rzecz klientów Credit Agricole w Inowrocławiu. Pieniądze zamiast trafiać na lokaty, przelewane były na prywatny rachunek Małgorzaty R. - Działanie było możliwe za sprawą zakładania lokat na drukach awaryjnych, które nie były wprowadzane do systemu bankowego, a umożliwiały wydanie klientowi umowy potwierdzającej jej zawarcie – tłumaczy prokurator.



Ratowała domowy budżet?

Małgorzata R. przyznała się do zarzucanych jej przestępstw, wskazując iż jej działanie podyktowane było trudną sytuacją rodzinną. Wyjaśniała, że próbowała w ten sposób poradzić sobie z problemami finansowymi w domowym budżecie i nikt - zarówno w środowisku domowym, jak i zawodowym - nie miał wiedzy o jej przestępczych działaniach.



47-latce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prokurator zastosował wobec niej także policyjny dozór. - Sprawa pozostaje rozwojowa - zapowiada prokratura.