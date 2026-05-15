Doradczyni bankowa z Inowrocławia okradała klientów. Usłyszała 57 zarzutów

Policjanci z Inowrocławia zatrzymali 47-letnią Małgorzatę R., doradczynię w jednej z placówek bankowych, która przez dwa lata okradała swoich klientów. Kobieta usłyszała już 57 zarzutów prokuratorskich, a łączna kwota strat wynosi ponad 322 tysiące złotych. Podejrzanej grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Fikcyjne lokaty na drukach awaryjnych





Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu wykazało, że przestępczy proceder trwał od kwietnia 2024 roku do kwietnia 2026 roku. W tym czasie Małgorzata R. dokonała 57 nielegalnych przelewów z 13 rachunków należących do klientów Credit Agricole Bank Polska S.A.





Mechanizm oszustwa opierał się na zaufaniu, jakim cieszyła się jako doradca finansowy. Kobieta oferowała klientom atrakcyjne produkty oszczędnościowe, jednak środki finansowe, zamiast trafiać na bezpieczne subkonta lub spłaty zobowiązań, były przelewane bezpośrednio na prywatny rachunek podejrzanej.

Cały proceder był możliwy dzięki sprytnemu omijaniu wewnętrznych systemów bezpieczeństwa.





- Niniejsze działanie było możliwe za sprawą zakładania lokat na drukach awaryjnych, co powodowało iż nie były one wprowadzane do systemu bankowego, a umożliwiały wydanie klientowi umowy potwierdzającej jej zawarcie - tłumaczy Monika Blok-Amenda, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.





Tłumaczyła się trudną sytuacją życiową





Do zatrzymania nieuczciwej pracownicy przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu doszło 11 maja 2026 roku. Podczas przesłuchania Małgorzata R. w pełni przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Swoje zachowanie tłumaczyła śledczym skomplikowaną sytuacją rodzinną oraz problemami finansowymi w domowym budżecie. Jak wyjaśniała, w ten sposób próbowała poradzić sobie z narastającymi długami.





Z jej zeznań wynika również, że działała w pojedynkę, a o całych działaniach nie wiedział nikt z jej bliskich ani współpracowników z placówki bankowej.

Dozór policji i rozwojowy charakter sprawy