Ogólnopolska szajka naciągaczy rozbita. W akcji brali udział policjanci z Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Łodzi, przy ścisłej współpracy z policjantami z Bydgoszczy oraz innych regionów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. Oszuści specjalizowali się w tak zwanych wyłudzeniach „na garnki”, a ich ofiarami padali przede wszystkim seniorzy. Łączne straty poszkodowanych szacuje się na blisko 1,4 miliona złotych.
Wielka akcja służb z udziałem bydgoskich policjantów
Skoordynowane uderzenie w przestępczy proceder funkcjonariusze przeprowadzili we wtorek (12 maja 2026 roku) na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ze względu na ogromną skalę działalności oszustów, w zatrzymaniach na terenie kilku województw uczestniczyli również kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
W efekcie wspólnych działań mundurowi zatrzymali osiem osób w wieku od 32 do 54 lat, zabezpieczając jednocześnie obszerną dokumentację oraz przedmioty służące do manipulacji poszkodowanymi podczas organizowanych pokazów.
Bezwzględny mechanizm manipulacji i fałszywych promocji
Przestępcza szajka budowała swoje imperium strachu i iluzorycznych okazji od lipca 2024 roku, wynajmując lokale w wielu miastach Polski. Organizatorzy spotkań celowo kierowali swoją ofertę do osób starszych, stosując wyrafinowane techniki psychologiczne.
- Sprawcy budowali klimat „super okazji”, ponieważ zakupy łączyli z niby wygranymi nagrodami lub dodatkowymi zniżkami - tłumaczy mł. asp. Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
Seniorzy, poddawani permanentnej presji czasu i zapewnień o unikalności oferty, nie byli w stanie rzetelnie ocenić realnej wartości produktów i kupowali sprzęt RTV oraz AGD po drastycznie zawyżonych cenach. Do tej pory śledczy doliczyli się ponad 80 oszukanych osób.
Surowe zarzuty i tymczasowe areszty dla liderów grupy
Zatrzymane osoby usłyszały już w prokuraturze bardzo poważne zarzuty, które obejmują udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa dotyczące mienia o znacznej wartości. Na wniosek łódzkiej prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech kluczowych podejrzanych. Pozostali członkowie grupy zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, w tym dozorami policji i poręczeniami majątkowymi.
Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a sprawa ma charakter rozwojowy.
