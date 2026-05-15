Kolejne dachowanie w Kujawsko-Pomorskiem. Do zdarzenia doszło tuż po północy na DK25

2026-05-15, 07:30  TB
Fot. Jednostka Operacyjno Techniczna Kamień Krajeński

Uwaga! Po opadach deszczu, które przeszły przez nasz region w ostatnich dniach, asfalt jest śliski i zdradliwy.

- Nawet jeśli wydaje się, że jedziemy pewnie, fizyka bywa bezlitosna przy gwałtownym manewrze lub hamowaniu - ostrzegają strażacy z Kamienia Krajeńskiego, którzy w ciągu dwóch ostatnich dni, dwa razy interweniowali przy podobnym zdarzeniu.

Na szczęście w obu przypadkach nikomu nic się nie stało.

Strażacy przypominają:

▪️​Zdejmij nogę z gazu – prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Dostosuj prędkość do warunków na drodze.
▪️​Unikaj gwałtownych manewrów - ostry skręt kierownicą lub gwałtowne hamowanie na mokrej nawierzchni to najkrótsza droga do wpadnięcia w poślizg, którego nie da się już opanować.
▪️​Uważaj na Aquaplaning - gdy wjedziesz w głęboką kałużę, koła mogą stracić kontakt z asfaltem. Wtedy nie wykonuj gwałtownych ruchów – trzymaj kierownicę prosto i odpuść gaz.

