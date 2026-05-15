Strażacy z Papowa Toruńskiego żegnają kolegę Dominika Polaka. 22-latek zginął w wypadku

Dominik Polak miał 22 lata/fot. OSP Papowo Toruńskie, Facebook

- Miał tylko 22 lata, a istotnie wpisał się w życie Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim. Był naszym kolegą, oddanym i życzliwym druhem. Jego obecność, zaangażowanie i wspólnie spędzony czas pozostaną w naszej pamięci - napisali strażacy na Facebooku.

Jak informują, młody strażak Dominik Polak zginął 12 maja w wypadku. - Jego nagłe odejście jest dla nas ogromnym ciosem i stratą, z którą trudno się pogodzić. W imieniu całej jednostki składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie - czytamy na oficjalnym profilu strażaków na Facebooku.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę (16 maja) o godz. 11.00 w kościele w Papowie Toruńskim (powiat toruński). Po Mszy urna z prochami zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym.