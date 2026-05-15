Piernikalia na Olimpie – Toruń na sześć dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki!

Tradycyjny pochód juwenaliowy, który oficjalnie otwiera Piernikalia w Toruniu, kończy się wspólnym tańcem belgijki na placu między Aulą i rektoratem fot. Andrzej Romański/UMK
18 maja zaczyna się największe studenckie święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które tym razem odbędzie się w zaskakującej odsłonie. Inspiracją jest starożytna Grecja, a wszystko będzie się odbywać pod czujnym okiem Zeusa
- Program wydarzeń pęka w szwach - od sportowych i artystycznych zmagań rodem z igrzysk olimpijskich, poprzez klimatyczne imprezy, aż po koncerty, które mają wstrząsnąć murami Olimpu - mówi Marta Kuta - przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Piernikalia startują w poniedziałek. Finał w sobotę 23 maja.
Pochód Piernikaliowy ruszy 22 maja o 17:00 spod Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia
Spragnieni rywalizacji będą mogli m.in. zmierzyć się z dwunastoma zadaniami Heraklesa, odwiedzić wyrocznię delficką lub sprawdzić się w biegu Hermesa z kielichem.
Główną atrakcją studenckiego święta będą koncerty. W piątek 22 maja na scenie wystąpią Zalia, Young Igi, Brodka i Nocny Kochanek.
Dzień później przed publicznością zaprezentują się zwycięzcy piątej edycji Pojedynku Kapel, czyli zespół Lota, oraz Margaret, Żabson i Enej.
Wejście na koncerty jest biletowane – wejściówki można kupić przez stronę stage24.
