Koncepcja „dobrze przyprawiona." Sól motywem przewodnim projektu Ino Lab. Oto zwycięzcy!

2026-05-15, 14:46 Monika Siwak/KB

Wrocławska firma Prolog i warszawska Landscape Pratice Marta Tomasiak zwyciężyli w konkursie na koncepcję architektoniczną Ino Lab. Ma to być nowa instytucja kulturalno-edukacyjna. Budynek powstanie przy ulicy Unii Europejskiej w Inowrocławiu.

Projekt budzi skojarzenia z szybem kopalni soli, a materiały elewacji mają nawiązywać do solankowych tężni. Komisja konkursowa doceniła laureatów za „przekonujące połączenie tych wątków ujęte w lapidarnej bryle, odważną wizję przestrzennej dominanty subtelnie nawiązującej do lokalnej tradycji".



Koncepcję zamówiła Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. Zgłoszono 21 projektów.

Zdobywcy pierwszego miejsca dostają 50 tysięcy złotych i zaproszenie do negocjacji na szczegółowe opracowanie koncepcji.



Motywem przewodnim działalności InoLab ma być sól. Odwiedzający mają poznać historię jej wydobycia i tradycje uzdrowiskowe Inowrocławia. W Centrum mają się pojawić przestrzenie wystawiennicze i laboratoria edukacyjne, zaplanowano też zewnętrzny park nauki.



