Odszedł Stanisław Rakowicz, przedsiębiorca związany i z Bydgoszczą, i z Toruniem

Nie żyje Stanisław Rakowicz/fot. http://www.konsulatperu.torun.pl/
Jego nazwisko torunianie kojarzą z Elaną i z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, a starsi bydgoszczanie z Zachemem, Stomilem i Bydgoską Fabryką Kabli. W biografii Stanisława Rakowicza był także wątek międzynarodowy: został mianowany konsulem honorowym Peru.
Stanisław Rakowicz pochodzi z ziemi kieleckiej, ale po wojnie osiadł na Pomorzu. Ukończył liceum pedagogiczne w Bydgoszczy, a w 1956 roku uzyskał tytuł magistra historii na UMK w Toruniu. W 1966 roku ukończył zaoczne studia ekonomiczne w Warszawie. W 1988r. obronił pracę doktorską z zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym UMK.
Jego działalność biznesowa nie ograniczała się do regionu. Stanisław Rakowicz był:
główny założycielem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
menadżerem w bydgoskim ZACHEM-ie
wicedyrektorem bydgoskiego STOMIL-u
dyrektorem naczelnym Bydgoskiej Fabryki Kabli
dyrektorem Kombinatu Łożysk Tocznych w Kielcach
dyrektorem toruńskiej ELANY
założycielem i dyrektorem firmy polonijnej MARKIT w Toruniu (1982-88r.)
pierwszym prywatnym przedsiębiorcą w Polsce wybranym w 1988 roku przez wojewodę toruńskiego (do 1990r.)
w 1991 roku był pierwszym w regionie dealerem samochodów zachodnich (Volkswagen i Audi ) - AUTOSAR.
założycielem i honorowym prezesem Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa ( TNOiK ) w Toruniu
w latach 1993-97 prezesem Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.
inicjatorem powołania Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu, której był honorowym prezesem
wykładowcą zarządzanie na studiach dziennych i podyplomowych
autorem artykułów i referatów na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą z dziedziny zarządzania
autorem książki „Początki ery menedżerów w Polsce – pół wieku kierowniczych menadżerskich doświadczeń” (2010 r., wyd. Adam Marszałek)
od 1998 roku powołany na Konsula Honorowego Peru – pierwszy Konsulat w województwie Kujawsko-Pomorskim
charytatywnie wspierał różne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe w regionie
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę