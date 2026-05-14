„Kangurowanie" na zawołanie! Szpital im. Biziela został doceniony przez rodziców

2026-05-14, 20:10 Tatiana Adonis/KB

Kangurowanie i stała obecność rodziców na oddziale to najlepsze warunki dla noworodka, szczególnie dla wcześniaka/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras/archiwum

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy wyróżniony w ogólnopolskim plebiscycie. W krajowej pierwszej piątce uplasował się Oddział Przyjazny Kangurowaniu Kliniki Neonatologii.

15 maja obchodzony jest Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji Fundacja MatkoweLove Wsparcie Wcześniaka po raz szósty przeprowadziła Ogólnopolski Plebiscyt „Oddział Przyjazny Kangurowaniu”, w którym rodzice małych pacjentów wskazują najlepsze oddziały neonatologiczne z całej Polski.



Do plebiscytu zgłoszono 167 oddziałów. Rodzice oddali prawie 3 tys. głosów i zgłosili prawie 900 uwag. To pozwoliło wyróżnić pięć oddziałów. Wśród nich znalazła się Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Biziela w Bydgoszczy.



Kangurowanie to bliski kontakt „skóra do skóry" dziecka z rodzicem. Stosuje się je zaraz po porodzie, ale jest też niezwykle ważne dla wcześniaków. Przynosi szereg korzyści. Pomaga m.in. regulować temperaturę ciała, buduje bliskość, uspokaja malucha i zwiększa jego odporność.



Pozostałe wyróżnione oddziały



Oddział Kliniczny Neonatologii Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Oddział Noworodkowy Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej

Oddział Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM w Warszawie

Dla każdego z wyróżnionych oddziałów Fundacja MatkoweLove przygotowała okolicznościową statuetkę oraz fotele do kangurowania w ramach projektu #KangurowanieMaMOC i zestawy Neongripów ułatwiających kangurowanie.



