Szpiegował na rzecz Rosji? Wiktor Ź. przed bydgoskim sądem. Znamy zeznania świadka [RELACJA PR PiK]

2026-05-14, 16:42  Tatiana Adonis/KB
Zeznawali pierwsi świadkowie/fot. Tatiana Adonis

Zeznawali pierwsi świadkowie/fot. Tatiana Adonis

„On był zafascynowany Rosją" - mówiła przed sądem znajoma 28-latka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy trwa proces w sprawie Wiktora Ź. Dziś zeznawali pierwsi świadkowie. Na miejscu była reporterka PR PiK Tatiana Adonis.

Przypomnijmy, mężczyzna miał zbierać i przekazywać obcemu wywiadowi informacje dotyczące m.in. bydgoskiego Portu Lotniczego, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i Wojskowych Zakładów Lotniczych. Wiktor Ź. został zatrzymany w 2025 roku.

Fascynacja rosyjskim umundurowaniem
Wśród świadków, którzy 14 maja zeznawali w sądzie, była Marta R., znajoma Wiktora Ź. Znają się od lat m.in. z zespołowych gier militarnych ASG. 28-latek, który jest muzykiem i językoznawcą, uczył ją także gry na instrumencie i języka rosyjskiego. Wówczas ona także była zafascynowana Rosją i umundurowaniem tamtejszych służb.

Przed sądem mówiła między innymi o swoim spotkaniu z Wiktorem Ź., podczas którego mężczyzna poinformował ją, że otrzymał propozycję współpracy ze strony rosyjskiej.

- Rozmawialiśmy na ten temat. Pytał, co powinien zrobić. Ja stwierdziłam, że nie mam zielonego pojęcia. Przestraszyłam się wtedy dosyć mocno. Nie wiem, co później, szczerze mówiąc, się wydarzyło, czy nawiązał ten kontakt, czy nie nawiązywał. On sam też nie wiedział, czy chce go nawiązywać. Był cały rozemocjonowany, jednocześnie był trochę zadowolony. Mam wrażenie, że on wtedy miał nadzieję, że jeżeli nawiąże ten kontakt, jeżeli będzie z nimi współpracował, to że będzie miał otwartą ścieżkę, żeby ewentualnie tam pojechać, zamieszkać, i że będzie tam traktowany jak bohater.

Werbowany po powrocie z Białorusi
Bo, jak stwierdziła kobieta, mężczyzna nie krył fascynacji Rosją. Marta R. mówiła, że propozycję współpracy Wiktor Ź. miał otrzymać po wizycie na Białorusi. Został wtedy zatrzymany na granicy przez służbę bezpieczeństwa wewnętrznego.

- Rozmawiali z nim, przeszukiwali jego telefon, rzeczy, pytali o jego poglądy polityczne, o przekonania, o to, jak odnosi się do Rosji, Białorusi. Na pewno pokazywał im specjalnie swoje zdjęcia w radzieckim mundurze, w rosyjskim mundurze i nawiązywał do tego, że bawi się w ASG, czyli bieganie z zabawkowym karabinem po lesie (...).

Kobieta stwierdziła, że wie o tym z opowieści Wiktora Ź. Mężczyzna miał jej mówić, że był wówczas przestraszony, ale jej zdaniem, gdy o tym opowiadał, był, jak to określiła, w pozytywnych emocjach (...).

  • Wiktor Ź. miał podejmować działania szpiegowskie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski.
  • Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
  • Podczas rozprawy 14 maja przesłuchano łącznie trzy osoby.
  • Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Wiktor Ź. został zatrzymany przez ABW w czerwcu 2025 roku/fot. archiwum Zeznawali pierwsi świadkowie/fot. Tatiana Adonis

Region

Odszedł Stanisław Rakowicz, przedsiębiorca związany i z Bydgoszczą, i z Toruniem

Odszedł Stanisław Rakowicz, przedsiębiorca związany i z Bydgoszczą, i z Toruniem

2026-05-14, 19:49
Nestorzy Ochotniczej Straży Pożarnej odznaczeni. Bez nich wsie by nie przetrwały [zdjęcia]

Nestorzy Ochotniczej Straży Pożarnej odznaczeni. Bez nich wsie by nie przetrwały [zdjęcia]

2026-05-14, 19:27
Rośnie fala zaburzeń psychicznych u młodych ludzi. Które występują najczęściej [Temat Tygodnia]

Rośnie fala zaburzeń psychicznych u młodych ludzi. Które występują najczęściej? [Temat Tygodnia]

2026-05-14, 18:41
Walczył już jako nastolatek Unikatowe żołnierskie pamiątki w Muzeum Wojsk Lądowych [zdjęcia]

Walczył już jako nastolatek! Unikatowe żołnierskie pamiątki w Muzeum Wojsk Lądowych [zdjęcia]

2026-05-14, 17:16
I Targi Towarów i Usług dla Seniorów w ramach włocławskich Senioraliów. ZUS najbardziej oblegany

I Targi Towarów i Usług dla Seniorów w ramach włocławskich Senioraliów. ZUS najbardziej oblegany

2026-05-14, 14:54
Czy doszło do przemocy w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim To bada prokuratura

Czy doszło do przemocy w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim? To bada prokuratura

2026-05-14, 13:57
Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

2026-05-14, 12:40
Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej W planach zwiększenie liczby kursów

Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej? W planach zwiększenie liczby kursów

2026-05-14, 11:51
Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane

Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane!

2026-05-14, 10:59

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę