Szpiegował na rzecz Rosji? Wiktor Ź. przed bydgoskim sądem. Znamy zeznania świadka [RELACJA PR PiK]

2026-05-14, 16:42 Tatiana Adonis/KB

Zeznawali pierwsi świadkowie/fot. Tatiana Adonis

„On był zafascynowany Rosją" - mówiła przed sądem znajoma 28-latka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy trwa proces w sprawie Wiktora Ź. Dziś zeznawali pierwsi świadkowie. Na miejscu była reporterka PR PiK Tatiana Adonis.

Przypomnijmy, mężczyzna miał zbierać i przekazywać obcemu wywiadowi informacje dotyczące m.in. bydgoskiego Portu Lotniczego, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO i Wojskowych Zakładów Lotniczych. Wiktor Ź. został zatrzymany w 2025 roku.



Fascynacja rosyjskim umundurowaniem

Wśród świadków, którzy 14 maja zeznawali w sądzie, była Marta R., znajoma Wiktora Ź. Znają się od lat m.in. z zespołowych gier militarnych ASG. 28-latek, który jest muzykiem i językoznawcą, uczył ją także gry na instrumencie i języka rosyjskiego. Wówczas ona także była zafascynowana Rosją i umundurowaniem tamtejszych służb.



Przed sądem mówiła między innymi o swoim spotkaniu z Wiktorem Ź., podczas którego mężczyzna poinformował ją, że otrzymał propozycję współpracy ze strony rosyjskiej.



- Rozmawialiśmy na ten temat. Pytał, co powinien zrobić. Ja stwierdziłam, że nie mam zielonego pojęcia. Przestraszyłam się wtedy dosyć mocno. Nie wiem, co później, szczerze mówiąc, się wydarzyło, czy nawiązał ten kontakt, czy nie nawiązywał. On sam też nie wiedział, czy chce go nawiązywać. Był cały rozemocjonowany, jednocześnie był trochę zadowolony. Mam wrażenie, że on wtedy miał nadzieję, że jeżeli nawiąże ten kontakt, jeżeli będzie z nimi współpracował, to że będzie miał otwartą ścieżkę, żeby ewentualnie tam pojechać, zamieszkać, i że będzie tam traktowany jak bohater.



Werbowany po powrocie z Białorusi

Bo, jak stwierdziła kobieta, mężczyzna nie krył fascynacji Rosją. Marta R. mówiła, że propozycję współpracy Wiktor Ź. miał otrzymać po wizycie na Białorusi. Został wtedy zatrzymany na granicy przez służbę bezpieczeństwa wewnętrznego.



- Rozmawiali z nim, przeszukiwali jego telefon, rzeczy, pytali o jego poglądy polityczne, o przekonania, o to, jak odnosi się do Rosji, Białorusi. Na pewno pokazywał im specjalnie swoje zdjęcia w radzieckim mundurze, w rosyjskim mundurze i nawiązywał do tego, że bawi się w ASG, czyli bieganie z zabawkowym karabinem po lesie (...).



Kobieta stwierdziła, że wie o tym z opowieści Wiktora Ź. Mężczyzna miał jej mówić, że był wówczas przestraszony, ale jej zdaniem, gdy o tym opowiadał, był, jak to określiła, w pozytywnych emocjach (...).





Wiktor Ź. miał podejmować działania szpiegowskie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Podczas rozprawy 14 maja przesłuchano łącznie trzy osoby.

