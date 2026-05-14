Czy doszło do przemocy w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim? To bada prokuratura

2026-05-14, 13:57 Radosław Jagieła/BN

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi śledztwo w sprawie możliwego znęcania się nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w miejscowości Grabie / fot. Google Street View

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi śledztwo w sprawie możliwego znęcania się nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w miejscowości Grabie w powiecie aleksandrowskim.

Stało się to po zgłoszeniu niepokojących sygnałów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.







- Policjanci ustalili, że jedna z osób była przywiązana pasami bezpieczeństwa do łóżka, druga miała założony kaftan bezpieczeństwa, a trzecia miała założone na rękach paski przypominające kajdanki - relacjonuje w rozmowie z PR PiK Mariusz Ciechanowski, prokurator rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim.







W sprawę zaangażowała się również rzeczniczka praw dziecka, która powiadomiła policję.

Prok. Mariusz Ciechanowski przekazuje również wnioski wynikające z oświadczeń pracowników, które ci złożyli w Domu Opieki Społecznej.





- Środki te były stosowane po to, aby ochronić te osoby przed autoagresją oraz przed agresją wobec innych pensjonariuszy - mówi.

Placówka jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety.

Próbowaliśmy uzyskać komentarz dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Grabiu. Nasz reporter usłyszał jednak, że osoby decyzyjne obecnie znajdują się na urlopie. Do tematu będziemy powracać.