Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

2026-05-14, 12:40  MK
Cristian C. został uznany za winnego popełnionego przestępstwa i skazany na karę pozbawienia wolności na okres 1 roku w zawieszeniu na 2 lata / fot. archiwum

Cristian C. został uznany za winnego popełnionego przestępstwa i skazany na karę pozbawienia wolności na okres 1 roku w zawieszeniu na 2 lata / fot. archiwum

Sąd Rejonowy w Świeciu wydał wyrok w sprawie nauczyciela muzyki, u którego zabezpieczono znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. Oskarżony Cristian C., będący obywatelem Francji, został uznany za winnego posiadania narkotyków.

Narkotykowy arsenał w rękach pedagoga

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się na początku stycznia ubiegłego roku. Podczas przeszukania u Cristiana C. funkcjonariusze ujawnili szeroki wachlarz zabronionych substancji, które nauczyciel przechowywał w swoim miejscu zamieszkania.

Wśród zabezpieczonych dowodów znalazła się kokaina, żywica konopi oraz ziele konopi innych niż włókniste. Mundurowych zaskoczyła również obecność grzybów halucynogennych.

Wyrok w zawieszeniu i wysokie kary finansowe

Sąd uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na dwuletni okres próby. Oprócz kary więzienia, pedagog musi zmierzyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Łączna kwota grzywny wyniosła 6000 złotych, na co składa się 300 stawek dziennych po 20 złotych każda. Dodatkowo skazany został zobowiązany do wpłacenia 3000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Oskarżony opuścił terytorium Polski

Oprócz kar pieniężnych i nadzoru, sąd nałożył na mężczyznę konkretne obowiązki, które mają zweryfikować jego postawę w okresie próby. Cristian C. został zobowiązany do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek innych środków odurzających.

Wiadomo już, że oskarżony zaraz po ogłoszeniu orzeczenia opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydany w Świeciu wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Świecie nad Wisłą

Region

Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej W planach zwiększenie liczby kursów

Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej? W planach zwiększenie liczby kursów

2026-05-14, 11:51
Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane

Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane!

2026-05-14, 10:59
Burze, porywy wiatru do 75 kmh i opady gradu w całym regionie. IMGW wydał ostrzeżenie

Burze, porywy wiatru do 75 km/h i opady gradu w całym regionie. IMGW wydał ostrzeżenie

2026-05-14, 09:51
Ceny biletów lotniczych mogą znacznie wzrosnąć w czerwcu - alarmuje Jakub Wiech [Rozmowa Dnia]

Ceny biletów lotniczych mogą znacznie wzrosnąć w czerwcu - alarmuje Jakub Wiech [Rozmowa Dnia]

2026-05-14, 09:07
Czworo stulatków z regionu uhonorowanych. Mimo trudnych doświadczeń mogą nas uczyć optymizmu [zdjęcia]

Czworo stulatków z regionu uhonorowanych. Mimo trudnych doświadczeń mogą nas uczyć optymizmu [zdjęcia]

2026-05-14, 07:52
Uratował kobiety z płonącej plebanii. Sforsował drzwi i wbiegł do objętego pożarem budynku

Uratował kobiety z płonącej plebanii. Sforsował drzwi i wbiegł do objętego pożarem budynku

2026-05-14, 06:52
Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

2026-05-13, 20:50
Pracodawcy prezentowali się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy [zdjęcia]

Pracodawcy prezentowali się na Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-13, 19:55
Byliśmy w Tin Store - Muzeum Jeńców Wojennych Szubin jeszcze przed otwarciem [zdjęcia]

Byliśmy w „Tin Store - Muzeum Jeńców Wojennych Szubin” jeszcze przed otwarciem [zdjęcia]

2026-05-13, 18:56

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę