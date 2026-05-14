Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

2026-05-14, 12:40 MK

Cristian C. został uznany za winnego popełnionego przestępstwa i skazany na karę pozbawienia wolności na okres 1 roku w zawieszeniu na 2 lata / fot. archiwum

Sąd Rejonowy w Świeciu wydał wyrok w sprawie nauczyciela muzyki, u którego zabezpieczono znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. Oskarżony Cristian C., będący obywatelem Francji, został uznany za winnego posiadania narkotyków.

Narkotykowy arsenał w rękach pedagoga





Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się na początku stycznia ubiegłego roku. Podczas przeszukania u Cristiana C. funkcjonariusze ujawnili szeroki wachlarz zabronionych substancji, które nauczyciel przechowywał w swoim miejscu zamieszkania.





Wśród zabezpieczonych dowodów znalazła się kokaina, żywica konopi oraz ziele konopi innych niż włókniste. Mundurowych zaskoczyła również obecność grzybów halucynogennych.





Wyrok w zawieszeniu i wysokie kary finansowe







Sąd uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na dwuletni okres próby. Oprócz kary więzienia, pedagog musi zmierzyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Łączna kwota grzywny wyniosła 6000 złotych, na co składa się 300 stawek dziennych po 20 złotych każda. Dodatkowo skazany został zobowiązany do wpłacenia 3000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.





Oskarżony opuścił terytorium Polski





Oprócz kar pieniężnych i nadzoru, sąd nałożył na mężczyznę konkretne obowiązki, które mają zweryfikować jego postawę w okresie próby. Cristian C. został zobowiązany do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek innych środków odurzających.





Wiadomo już, że oskarżony zaraz po ogłoszeniu orzeczenia opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydany w Świeciu wyrok nie jest jeszcze prawomocny.