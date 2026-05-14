Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej? W planach zwiększenie liczby kursów

2026-05-14, 11:51 Michał Zaręba/BN

Posiedzenie Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Zarządów Transportu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej/fot. Michał Zaręba

O wyzwaniach w transporcie publicznym rozmawiają w Toruniu przedstawiciele miejskich przewoźników. Jak zachęcić ludzi do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej? Ludzie wymieniają częstsze kursowanie, czystość, a nawet... kulturalne atrakcje w tramwajach.

- Dobrze by było, żeby w tramwaju przeprowadzane były kulturalne akcje, tak jest w Paryżu - czytanie poezji, muzyka - usłyszał nasz reporter od mieszkańców Torunia.



- To, co powinno zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej to niezawodność, punktualność oraz częstotliwość, aby wystarczyło wyjść na przystanek i chwilę poczekać, wiedząc, że za chwilę coś przyjedzie - mówi Zbigniew Wyszogrodzki prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, obecny na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Zarządów Transportu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.



Mówi, że MZK chciałoby, aby tramwaje jeździły w „godzinach szczytu” co 7-8 minut, a autobusy - średnio co 15. - Ale w „godzinach szczytu”, na tych najbardziej obleganych trasach również co 6, co 8 - dodaje Zbigniew Wyszogrodzki.



- Chcemy, żeby komunikacja miejska była dostępna, pewna i bezpieczna - mówi Jerzy Zalwowski, wiceprezes MPK Poznań.



Posiedzenie potrwa do piątku.

