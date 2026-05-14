I Targi Towarów i Usług dla Seniorów w ramach włocławskich Senioraliów. ZUS najbardziej oblegany

2026-05-14, 14:54  Marek Ledwosiński/BN
We Włocławku odbyły się I Targi Towarów i Usług dla Seniorów/fot. Marek Ledwosiński

We Włocławku odbyły się I Targi Towarów i Usług dla Seniorów/fot. Marek Ledwosiński

I Targi Towarów i Usług dla Seniorów odbyły się we Włocławku. Impreza towarzyszyła tegorocznym włocławskim Senioraliom. To masowy udział Uniwersytetów III Wieku, Klubów i Stowarzyszeń Senioralnych oraz społeczności miasta.

39 wystawców pojawiło się z ofertą dla seniorów w ramach pierwszej edycji Targów Towarów i Usług dla Seniorów - informował Piotr Stocki z Centrum Kultury „Browar B”, jeden z organizatorów Targów Towarów i Usług dla Seniorów. Wśród nich były firmy medyczne, producenci suplementów diety, salony fizjoterapii, ale także Miejska Komenda Policji. - Pokazujemy, jak nie dać się oszukać m.in. na Blika, „na wnuczka”, „na policjanta” - mówiła asp. Kamila Borowa.

Najbardziej oblegane było jednak stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Seniorzy, którzy odwiedzają nasze stoisko zgłaszają się najczęściej z pytaniami o to, jakie świadczenia może zaoferować im ZUS, co mają zrobić, żeby w ramach niepełnosprawności, którą część z nich posiada, mogli uzyskać świadczenia - mówi Marcin Gałkiewicz, kierownik inspektoratu ZUS we Włocławku. - Dopytują również o przeliczanie świadczeń oraz o to, co muszą zrobić, żeby były one wyższe - dodał.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

Czy doszło do przemocy w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim To bada prokuratura

Czy doszło do przemocy w Domu Pomocy Społecznej w powiecie aleksandrowskim? To bada prokuratura

2026-05-14, 13:57
Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

Nauczyciel muzyki ze Świecia skazany. Francuz w domu trzymał kokainę i grzyby halucynogenne

2026-05-14, 12:40
Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej W planach zwiększenie liczby kursów

Jak zachęcić ludzi, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej? W planach zwiększenie liczby kursów

2026-05-14, 11:51
Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane

Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane!

2026-05-14, 10:59
Burze, porywy wiatru do 75 kmh i opady gradu w całym regionie. IMGW wydał ostrzeżenie

Burze, porywy wiatru do 75 km/h i opady gradu w całym regionie. IMGW wydał ostrzeżenie

2026-05-14, 09:51
Ceny biletów lotniczych mogą znacznie wzrosnąć w czerwcu - alarmuje Jakub Wiech [Rozmowa Dnia]

Ceny biletów lotniczych mogą znacznie wzrosnąć w czerwcu - alarmuje Jakub Wiech [Rozmowa Dnia]

2026-05-14, 09:07
Czworo stulatków z regionu uhonorowanych. Mimo trudnych doświadczeń mogą nas uczyć optymizmu [zdjęcia]

Czworo stulatków z regionu uhonorowanych. Mimo trudnych doświadczeń mogą nas uczyć optymizmu [zdjęcia]

2026-05-14, 07:52
Uratował kobiety z płonącej plebanii. Sforsował drzwi i wbiegł do objętego pożarem budynku

Uratował kobiety z płonącej plebanii. Sforsował drzwi i wbiegł do objętego pożarem budynku

2026-05-14, 06:52
Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

Wodociągowe inwestycje w Ciechocinku warte ponad 6 milionów złotych. W miasto wyjedzie specjalistyczny pojazd

2026-05-13, 20:50

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę