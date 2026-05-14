I Targi Towarów i Usług dla Seniorów w ramach włocławskich Senioraliów. ZUS najbardziej oblegany

2026-05-14, 14:54 Marek Ledwosiński/BN

We Włocławku odbyły się I Targi Towarów i Usług dla Seniorów/fot. Marek Ledwosiński

I Targi Towarów i Usług dla Seniorów odbyły się we Włocławku. Impreza towarzyszyła tegorocznym włocławskim Senioraliom. To masowy udział Uniwersytetów III Wieku, Klubów i Stowarzyszeń Senioralnych oraz społeczności miasta.

39 wystawców pojawiło się z ofertą dla seniorów w ramach pierwszej edycji Targów Towarów i Usług dla Seniorów - informował Piotr Stocki z Centrum Kultury „Browar B”, jeden z organizatorów Targów Towarów i Usług dla Seniorów. Wśród nich były firmy medyczne, producenci suplementów diety, salony fizjoterapii, ale także Miejska Komenda Policji. - Pokazujemy, jak nie dać się oszukać m.in. na Blika, „na wnuczka”, „na policjanta” - mówiła asp. Kamila Borowa.



Najbardziej oblegane było jednak stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Seniorzy, którzy odwiedzają nasze stoisko zgłaszają się najczęściej z pytaniami o to, jakie świadczenia może zaoferować im ZUS, co mają zrobić, żeby w ramach niepełnosprawności, którą część z nich posiada, mogli uzyskać świadczenia - mówi Marcin Gałkiewicz, kierownik inspektoratu ZUS we Włocławku. - Dopytują również o przeliczanie świadczeń oraz o to, co muszą zrobić, żeby były one wyższe - dodał.

