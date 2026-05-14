Rośnie fala zaburzeń psychicznych u młodych ludzi. Które występują najczęściej? [Temat Tygodnia]

2026-05-14, 18:41  Marcin Doliński/BN
Dr Sławomir Biedrzycki/fot. Maciej Wilkowski/Archiwum

Młodzi ludzie zmagają się z coraz większą liczbą zaburzeń psychicznych. Najczęściej mówimy o impulsywności, stanach depresyjnych czy zaburzeniach nastroju.

- Impulsywność przekłada się chociażby na podejmowane próby samobójcze - mówi dr Sławomir Biedrzycki, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

Specjalista mówi też o zaburzeniach nastroju czy depresyjnych. - Wielu tym zaburzeniom, zwłaszcza u młodzieży, towarzyszą uzależnienia, zarówno czynnościowe, behawioralne, czyli od środków elektronicznych, ale także chemiczne uzależnienia od substancji psychoaktywnych, często również od leków - dodaje Sławomir Biedrzycki.

Materiał powstał w ramach Tematu Tygodnia Polskiego Radia PiK „zdrowie psychiczne”.

Mówi dr Sławomir Biedrzycki, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu

