Ceny biletów lotniczych mogą znacznie wzrosnąć w czerwcu - alarmuje Jakub Wiech [Rozmowa Dnia]

- Wszystko wskazuje na to, że w wakacje zapłacimy więcej za nasze podróże - mówi Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki w czwartkowej „Rozmowie Dnia”. To ma oczywiście związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a dokładnie w cieśninie Ormuz.
- Chodzi przede wszystkim o podróże lotnicze, już teraz bilety są droższe, a ceny jeszcze mogą pójść w górę. Wielu analityków wskazuje czerwiec jako miesiąc, w którym ceny biletów mogą istotnie wzrosnąć - dodaje Jakub Wiech.
Gość „Rozmowy Dnia” informuje, że linie lotnicze odwołują loty. Przykładem jest Lufthansa, która zrezygnowała z aż 20 tysięcy połączeń wakacyjnych. Dotyczy to raczej przelotów krótkodystansowych, które są nierentowne z punktu widzenia paliwa lotniczego. - Czy może go zabraknąć w Europie? Część analityków jest zdania, że jeżeli nie dojdzie do poluzowania możliwości eksportu paliw przez cieśninę Ormuz do poziomów, które satysfakcjonowałyby przede wszystkim konsumpcję energii w Azji, to Europa może odczuć negatywnie te zaburzenia właśnie między innymi w formie braku paliwa lotniczego na niektórych lotniskach już w czerwcu tego roku - alarmuje Jakub Wiech.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja
Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja. Co potem? Gość „Rozmowy Dnia” mówi wprost - Polska ma możliwości, by wydłużyć obowiązywanie tego pakietu. Zaznacza jednak, że kraj ponosi z tego tytułu koszty na poziomie miliarda 600 milionów złotych miesięcznie, a te pieniądze mogłyby być rozdysponowane bardziej rozmyślnie, niż na proste wsparcie o znamionach działania antyinflacyjnego. - Ten pakiet zmierza do tego, by żeby stopować wzrost cen wywołany rosnącymi cenami paliw. Myślę, że to największy plus jego obowiązywania - mówi. - Wszystko jednak zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja w Zatoce Perskiej - dodaje.
