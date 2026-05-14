Uratował kobiety z płonącej plebanii. Sforsował drzwi i wbiegł do objętego pożarem budynku

2026-05-14, 06:52  DW
Ogn. Sebastian Łoński/ Fot. KP PSP w Tucholi, Facebook

Ogn. Sebastian Łoński na co dzień pracuje w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tucholi, ale kiedy wybuchł pożar plebanii w Śliwicach, był w domu. Całe szczęście, bo dostrzegł stamtąd kłęby dymu.

O bohaterskiej postawie kolegi informują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Przypominają pożar z 8 maja - informowaliśmy o nim tutaj.

- Jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów ratowniczych, na miejscu pojawił się ogn. Sebastian Łoński, strażak pełniący na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tucholi. Dym wydobywający się z budynku zauważył ze swojego domu. Nie wahając się ani chwili, ruszył w kierunku zagrożonego obiektu. Sforsował zamknięte drzwi, a następnie wszedł do objętego płomieniami budynku, aby ostrzec przebywające tam osoby o niebezpieczeństwie - relacjonują strażacy.

Ogień pojawił się na poddaszu. Dwie przebywające na plebanii seniorki nie zdawały sobie sprawy z zagrożenia. Ratownik bezpiecznie je ewakuował.

- To właśnie takie zachowania pokazują, czym naprawdę jest strażacka służba: poświęceniem, profesjonalizmem i troską o życie innych - piszą koledzy z KP PSP w Tucholi.


