Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane!

2026-05-14, 10:59 Michał Zaręba/DW

Wręczenie umów FEdKP/ Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nowe centra integracji międzypokoleniowej, ścieżki pieszo-rowerowe oraz obiekty kultury i rekreacji powstaną w naszym regonie dzięki unijnemu wsparciu.

W Wagańcu powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej.



- W historycznym budynku - podkreśla Piotr Kosik, wójt gminy. - Jego ostatnim właścicielem przed II wojną światową był Bogusław Bacciarelli, potomek malarza ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Będzie tam sala konferencyjno-koncertowa, a przed dworem zbudujemy amfiteatr - dodaje.



Dofinansowanie otrzymała również bydgoska Fundacja Dom Niebieskich Tulipanów.



- Inwestycja obejmuje modernizację budynku szkoły w Fordonie, powstanie tam pierwsze w Bydgoszczy kompleksowe centrum terapeutyczne wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi - mówi Justyna Szczepanek, prezeska fundacji. - To ważna inwestycja, bo osoby z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami - te najniżej funkcjonujące - po 24. roku życia wypadają z systemu edukacji i nie ma dla nich już żadnych systemowych form wsparcia. Osoby, które mają sprzężone niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym, nie są w stanie skorzystać z warsztatów terapii zajęciowej, które są jedyną propozycją dla takich osób - dodaje.





W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano 27 umów na dofinansowanie projektów.

Wartość wszystkich to blisko 108 mln zł, z czego niemal 64 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

