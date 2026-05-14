Ogromne pieniądze na ważne dla mieszkańców inwestycje. Umowy podpisane!
Nowe centra integracji międzypokoleniowej, ścieżki pieszo-rowerowe oraz obiekty kultury i rekreacji powstaną w naszym regonie dzięki unijnemu wsparciu.
W Wagańcu powstanie Centrum Integracji Międzypokoleniowej.
- W historycznym budynku - podkreśla Piotr Kosik, wójt gminy. - Jego ostatnim właścicielem przed II wojną światową był Bogusław Bacciarelli, potomek malarza ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Będzie tam sala konferencyjno-koncertowa, a przed dworem zbudujemy amfiteatr - dodaje.
Dofinansowanie otrzymała również bydgoska Fundacja Dom Niebieskich Tulipanów.
- Inwestycja obejmuje modernizację budynku szkoły w Fordonie, powstanie tam pierwsze w Bydgoszczy kompleksowe centrum terapeutyczne wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi - mówi Justyna Szczepanek, prezeska fundacji. - To ważna inwestycja, bo osoby z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami - te najniżej funkcjonujące - po 24. roku życia wypadają z systemu edukacji i nie ma dla nich już żadnych systemowych form wsparcia. Osoby, które mają sprzężone niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym, nie są w stanie skorzystać z warsztatów terapii zajęciowej, które są jedyną propozycją dla takich osób - dodaje.
- W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano 27 umów na dofinansowanie projektów.
- Wartość wszystkich to blisko 108 mln zł, z czego niemal 64 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.
- Lista wszystkich projektów tutaj.