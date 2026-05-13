Wyłudzali państwowe pieniądze na żłobki. Wśród zatrzymanych Bydgoszczanie

2026-05-13, 15:02 Monika Siwak/DW

Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił większość środków - ponad 532 tys. euro - jednak wstrzymał pozostałą część z powodu podejrzeń o nadużycia/Fot. Pexels

Prokuratura Europejska poinformowała o zatrzymaniu dziewięciu osób w śledztwie, które dotyczy także prania pieniędzy przy projekcie tworzenia miejsc opieki w Gdyni i Gdańsku.

Między innymi w Bydgoszczy zatrzymano osoby podejrzane w sprawie wyłudzenia państwowej dotacji na żłobki.



Według ustaleń śledczych, spółka ubiegała się o środki z programu Aktywny Maluch, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski dotyczyły utworzenia dziewięciu placówek dla dzieci do lat trzech, w każdej miało być po 40 miejsc. W sierpniu ubiegłego roku firma złożyła wnioski o wypłatę ok. 66,5 tys. euro na każdą placówkę, czyli łącznie blisko 599 tys. euro.



Pomorski Urząd Wojewódzki wypłacił większość środków - ponad 532 tys. euro - jednak wstrzymał pozostałą część z powodu podejrzeń o nadużycia. Śledczy ustalili, że spółka miała przedstawić nierzetelne dokumenty.



Z zebranego materiału wynika, że w ramach projektu nie przygotowano odpowiednich lokali i nie zatrudniono wykwalifikowanej kadry. Ponadto spółka nie dysponowała środkami finansowymi niezbędnymi do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi.



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kilkanaście przeszukań na terenie Gdańska, Bydgoszczy i Lublina. Zatrzymano dziewięć osób, zabezpieczono mienie o wartości ponad 538 tys. euro, a środki zwrócono Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.