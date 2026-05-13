Piotr Całbecki przystał na prośbę regionalnych uczelni. Wyśle pismo do Komisji Europejskiej

2026-05-13, 14:00 Mariusz Luda/BN

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki/fot. Tomasz Bielicki/Archiwum

Marszałek województwa Piotr Całbecki w przyszłym tygodniu wyśle pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę wysokości dofinansowania na naukę do 85 proc. wartości projektów, o co zabiegały uczelnie wyższe.

- Na odpowiedź będziemy musieli zaczekać, a to może potrwać - zaznacza marszałek województwa. - Wsłuchujemy się w oczekiwania, respektujemy rangę i znaczenie uczelni i na podstawie ich wniosków piszemy z propozycją zmiany finansowania nauki do Komisji Europejskiej - dodaje Piotr Całbecki.



Włodarz regionu zaznaczył też, że KE doskonale wie, co dzieje się z projektem finansowania nauki w Kujawsko-Pomorskiem. - Na bieżąco ich informujemy i reagujemy zgodnie z ich oczekiwaniami. Wnioskujemy o wysokość dofinansowania na poziomie 85 proc. wartości projektów, czyli maksymalny poziom - zaznacza Piotr Całbecki w rozmowie z PR PiK.



W tle jest też wątek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu, które ma być największym beneficjentem finansowania innowacji w nauce. Po sprzeciwie Senatu UMK w sprawie finansowania i lokalizacji nowej siedziby centrum w bliskim sąsiedztwie z UMK już wiadomo, że nowej siedziby za 70 milionów złotych nie będzie. Remontu doczeka się dotychczasowa siedziba w dawnym szpitalu zakaźnym przy Krasińskiego. Ma kosztować 40 milionów złotych.



Marszałek województwa nie weźmie udziału w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego zwołanie zapowiedział wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Tematem miał być brak porozumienia marszałka z uczelniami wyższymi regionu w sprawie podziału unijnych pieniędzy. - Nie jest nam potrzebna żadna dyskusja na forum dialogu społecznego naszej rady, która byłaby rzekomą drogą w rozstrzygnięciu jakiegoś sporu - argumentuje Piotr Całbecki w rozmowie z PR PiK. - Po pierwsze nie ma takiej procedury w funduszach unijnych, dlatego zaproponowałem inną formułę spotkania, w normalnym trybie posiedzenia prezydium - wszystkie rzeczy, zanim trafiają na sesje plenarne omawiamy w prezydium. Nie będę uczestniczył w żadnej dyskusji, która będzie miała znamionia sporu, bo takiego nie ma - dodaje.