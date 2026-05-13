Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. 49-latek ma na koncie także inne przestępstwa

2026-05-13, 15:54 BN

Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. 49-latek trafił do aresztu na trzy miesiące/fot. KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 49-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego, który podczas interwencji znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma na swoim koncie inne przestępstwa oraz lekceważenie policyjnego dozoru.

Do zatrzymania 49-latka doszło zeszłej niedzieli. Podczas interwencji mężczyzna znieważył funkcjonariuszy oraz naruszył nietykalność jednego z nich, kopiąc go w okolice brzucha - informuje Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim.



Agresor został obezwładniony i zatrzymany. Kryminalni ustalili, że 49-latek jest również odpowiedzialny za dwa włamania i jedno usiłowanie na terenie powiatu aleksandrowskiego, do których doszło dwa miesiące wcześniej. Jak piszą aleksandrowcy policjanci, nieznany wówczas sprawca wybijał szyby w domach jednorodzinnych, wchodził do środka i zabierał pieniądze, elektronarzędzia oraz obuwie. W trakcie kolejnego tego typu przestępstwa uszkodził drzwi wejściowe, powodując straty w wysokości 10 tysięcy złotych.



Dodatkowo zatrzymany nie wywiązywał się z obowiązku stawiennictwa w jednostce policji w ramach policyjnego dozoru, którym został objęty za wcześniej popełnione przestępstwa.



We wtorek 49-latek usłyszał zarzuty dotyczące włamań, uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy publicznych, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. O wymiarze kary zdecyduje sąd.