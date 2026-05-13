Bydgoszcz w krajowej czołówce. Miasto z najlepszą kondycją finansową wśród miast na prawach powiatu

Bydgoszcz w krajowej czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025/fot. bydgoszcz.pl
Bydgoszcz została liderem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025 w kategorii miast na prawach powiatu. Eksperci uznali, że miasto z naszego regionu od lat konsekwentnie buduje stabilne finanse, skutecznie pozyskuje pieniądze i utrzymuje nadwyżkę operacyjną.
Bydgoszcz wyprzedziła drugie w tym zestawieniu Gliwice i trzecie Tychy. To jedno z najważniejszych wyróżnień oceniających kondycję finansową samorządów w Polsce. Nagrody przyznano podczas uroczystej gali podsumowującej wyniki rankingu. Oceniano sytuację finansową samorządów, tempo rozwoju oraz skuteczność radzenia sobie z rosnącymi wyzwaniami gospodarczymi.
W imieniu Bydgoszczy nagrodę odebrał skarbnik miasta Piotr Tomaszewski. Podkreślał, że sukces nie jest dziełem jednego roku, ale efektem wieloletniej pracy nad stabilnością finansową miasta.– To wysiłek kilku, kilkunastu lat pracy, budowania nadwyżki operacyjnej, budowania dobrych systemów pozyskiwania pieniędzy i radości mieszkańców – mówił podczas gali.
Kolejni laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025
Otwierając galę rankingu senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) zamknęły 2025 rok nadwyżką budżetową w kwocie ok. 1,8 miliardów złotych. – Samorząd zawsze sobie lepiej razem z wydatkami niż administracja – zaznaczył, życząc zgromadzonym samorządowcom kolejnych sukcesów.
W tegorocznej edycji oceniano wszystkie typy samorządów: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. W pierwszej grupie najlepsza była gmina Zabór, w drugiej gmina Choroszcz, w trzeciej Józefów, w czwartej wspomniana Bydgoszcz, a w piątej powiat leszczyński.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego przygotowywany jest od dziewięciu lat przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorzy podkreślają, że zestawienie ma charakter kompleksowy, apolityczny i opiera się na aktualnych wskaźnikach ekonomicznych.
