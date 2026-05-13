Bydgoszcz w krajowej czołówce. Miasto z najlepszą kondycją finansową wśród miast na prawach powiatu

2026-05-13, 13:29 Polska Agencja Prasowa/BN

Bydgoszcz w krajowej czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025/fot. bydgoszcz.pl

Bydgoszcz została liderem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025 w kategorii miast na prawach powiatu. Eksperci uznali, że miasto z naszego regionu od lat konsekwentnie buduje stabilne finanse, skutecznie pozyskuje pieniądze i utrzymuje nadwyżkę operacyjną.

Bydgoszcz wyprzedziła drugie w tym zestawieniu Gliwice i trzecie Tychy. To jedno z najważniejszych wyróżnień oceniających kondycję finansową samorządów w Polsce. Nagrody przyznano podczas uroczystej gali podsumowującej wyniki rankingu. Oceniano sytuację finansową samorządów, tempo rozwoju oraz skuteczność radzenia sobie z rosnącymi wyzwaniami gospodarczymi.



W imieniu Bydgoszczy nagrodę odebrał skarbnik miasta Piotr Tomaszewski. Podkreślał, że sukces nie jest dziełem jednego roku, ale efektem wieloletniej pracy nad stabilnością finansową miasta. – To wysiłek kilku, kilkunastu lat pracy, budowania nadwyżki operacyjnej, budowania dobrych systemów pozyskiwania pieniędzy i radości mieszkańców – mówił podczas gali.



Kolejni laureaci Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2025



Otwierając galę rankingu senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) zamknęły 2025 rok nadwyżką budżetową w kwocie ok. 1,8 miliardów złotych. – Samorząd zawsze sobie lepiej razem z wydatkami niż administracja – zaznaczył, życząc zgromadzonym samorządowcom kolejnych sukcesów.



W tegorocznej edycji oceniano wszystkie typy samorządów: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. W pierwszej grupie najlepsza była gmina Zabór, w drugiej gmina Choroszcz, w trzeciej Józefów, w czwartej wspomniana Bydgoszcz, a w piątej powiat leszczyński.



Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego przygotowywany jest od dziewięciu lat przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorzy podkreślają, że zestawienie ma charakter kompleksowy, apolityczny i opiera się na aktualnych wskaźnikach ekonomicznych.