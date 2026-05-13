Drogą krajową jechał niemal 180 km/h! Jednego dnia, w jednym miejscu zatrzymano dwóch kierowców BMW

2026-05-13, 12:36  BN
Dwóch kierowców BMW znacznie przekroczyło prędkość na DK 15 między Toruniem a Brodnicą/fot. KPP w Wąbrzeźnie

Wysokie mandaty i odebranie praw jazdy - to zeszłej niedzieli spotkało dwóch kierowców BMW, którzy na DK 15 między Toruniem a Brodnicą znacznie przekroczyli prędkość. Jeden z nich działał w warunkach recydywy, a drugi jechał niemal 180 km/h, gdzie ograniczenie wynosiło 90 km/h.

W niedzielne południe w Wielkim Pułkowie policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali do kontroli drogowej BMW, którym kierował 20-letni mieszkaniec Brodnicy. Pomimo obowiązującego ograniczenia prędkości do 90 km/h, młody kierowca rozpędził swoje auto do ponad 151 km/h! Co gorsza, sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że to nie pierwsze takie wykroczenie tego mężczyzny. W związku z działaniem w warunkach recydywy dostał mandat w wysokości 4 000 złotych. Na trzy miesiące zatrzymano mu również prawo jazdy.

Tego samego dnia w tym samym miejscu policjanci zauważyli pędzące w ich kierunku sportowe BMW M3. Laserowy miernik prędkości wskazał wynik 179 km/h, a więc przekroczył prędkość niemal dwukrotnie! Funkcjonariusze nie mieli wyboru - zatrzymali mu prawo jazdy i nałożyli na mężczyznę mandat w wysokości 1 500 złotych i 13 punktów karnych.

