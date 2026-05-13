Potrącenie rowerzysty w podgrudziądzkiej miejscowości. Został zabrany śmigłowcem LPR

2026-05-13, 09:47 Marcin Doliński/BN

Potrącenie rowerzysty w miejscowości Mełno (pow. grudziądzki)/fot. Facebook/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Po godz. 7:30 doszło do potrącenia rowerzysty przez osobówkę w miejscowości Mełno (pow. grudziądzki). Zdarzenie miało miejsce na DW 538.

Kierujący jednośladem musiał zostać zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



Jak ustalił reporter PR PiK Marcin Doliński, zarówno kierująca autem, jak i rowerzysta poruszali się w tę samą stronę. Kobieta siedząca za kierownicą bmw wjechała w mężczyznę na jednośladzie.



Na miejscu trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Występują utrudnienia w ruchu.