„Oni tworzyli naszą historię”. Laureaci konkursu wojewódzkiego nagrodzeni [zdjęcia]

2026-05-13, 07:11 Mariusz Luda/BN

Igor Dziczkaniec, laureat konkursu „Oni tworzyli naszą historię” w kategorii szkół podstawowych/fot. Mariusz Luda

Spośród 45 prac zgłoszonych do 18. edycji konkursu wojewódzkiego „Oni tworzyli naszą historię”, wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się ta autorstwa Igora Dziczkańca z Grzywny, a wśród podopiecznych szkół średnich - Julii Białkowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.

Wręczenie nagród odbyło się we wtorek w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Z laureatem w kategorii szkół podstawowych rozmawiał reporter PR PiK Mariusz Luda. Tytuł jego dzieła to „Między domem a podziemiem. Historia rodzinna czasu wojny”. - Praca traktowała o mojej cioci, Teresie Skalskiej - mówi Igor Dziczkaniec. - Na początku była łączniczką, potem przez cztery lata była w AK. Została schwytana i przetransportowana do więzienia w Łukiszkach. Tam została skazana na 10 lat Syberii - dodaje.



Wśród uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych pierwsze miejsce za pracę „Niewinni: historia o rodzinie, której nie złamała wojna, o dzieciach, którym zabrano dzieciństwo” zajęła Julia Białkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.



Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie, a także dokumentowanie historii na podstawie wspomnień świadków oraz zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach.



Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego, przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.