2026-05-12, 20:44 BN

Obcokrajowiec kierował pod wpływem alkoholu. Grozi mu deportacja/fot. Pixabay/ilustracyjna

52-letni obcokrajowiec kierował autem w stanie nietrzeźwości. Alkomat wskazał aż 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. We wtorek usłyszał zarzut. Grozi mu deportacja.

W poniedziałek przed godziną 16:30 chełmińscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że autostradą A1 porusza się czarny pojazd, którego kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze „drogówki”. Kiedy go zatrzymali, okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział 52-letni obcokrajowiec. Mundurowi wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Kontrola alkomatem wykazała, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 2,6 promila.



Policjanci zatrzymali obcokrajowca. We wtorek zatrzymany usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponadto, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.