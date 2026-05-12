Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Region w czołówce pod względem liczby osób z depresją

Blisko 106 500 zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych było w naszym regionie w ubiegłym roku. To prawie ośmioprocentowy wzrost w porównaniu z 2024. Niestety, województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w krajowej czołówce, jeśli chodzi o odsetek stwierdzonych przypadków depresji.

W całej Polsce w 2025 wystawiono milion osiemset tysięcy zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i było to o 10 proc. więcej niż w roku 2024 i o aż prawie 52 proc. więcej niż przed siedmioma laty. Najczęstszą przyczyną była depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.



Ze stresem i depresją zmagali się też mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, które zanotowało blisko ośmioprocentowy wzrost w porównaniu do roku 2024. - W sumie było to blisko 106 500 L4 z powodu zaburzeń psychicznych - informowała w rozmowie z reporterem PR PiK Krystyna Michałek, rzecznik prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Przedstawia liczby. - W 2025 roku z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych wystawiono 36 000 zwolnień lekarskich, co przełożyło się na blisko 731 200 dni absencji chorobowej - podała Krystyna Michałek. - Z kolei z powodu epizodu depresyjnego wystawiono 20 700 zwolnień na 466 700 dni absencji, a z powodu zaburzeń lękowych lekarze wystawili 18 000 zwolnień, obejmujących 388 700 dni - dodała.



Nasz region w krajowej czołówce pod względem odsetka stwierdzonych przypadków depresji



Województwo kujawsko-pomorskie od kilku lat znajduje się w czołówce regionów w Polsce o najwyższym odsetku stwierdzonych przypadków depresji. W skali roku, z psychoterapii w placówkach w ramach kontraktu z NFZ korzysta grubo ponad 35 000 pacjentów.



- Problem jest poważny - powiedziała PR PiK lek. Magdalena Malczewska, specjalista psychiatra w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. - Najczęściej mamy do czynienia z zaburzeniami lękowymi, lękowo-depresyjnymi, z depresjami czy zaburzeniami adaptacyjnymi. Są też uzależnienia, które wynikają z czasów, w jakich żyjemy - w tej chwili tego stresu jest bardzo dużo - dodała.



Problem jest na tyle poważny, że specjaliści w regionie mówią o dużym obciążeniu systemu opieki zdrowotnej. Region mierzy się również z kryzysem w psychiatrii dziecięcej. Najcięższymi chorobami psychicznymi są choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) oraz schizofrenia. Coraz więcej i częściej chorują dzieci. - Zapadają na różnego rodzaju choroby, zaburzenia - przyznała Magdalena Malczewska. - Myślę, że dzisiejszy świat daje nam przebodźcowanie i tak trudne warunki do funkcjonowania, że coraz więcej osób potrzebuje pomocy - dodała.



Przyczyny tak wysokich statystyk w regionie są złożone i obejmują zarówno czynniki społeczno-ekonomiczne, rosnącą świadomość społeczną, jak i łatwiejszy dostęp do profesjonalnej diagnostyki, co skutkuje większą wykrywalnością choroby, a nie tylko jej wyższą zachorowalnością.