Jedna osoba zginęła w wypadku na DK 91 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

2026-05-12, 16:34 Mariusz Luda/BN

Jedna osoba zginęła w wypadku na DK 91 niedaleko Torunia/fot. KM PSP Toruń

Nie żyje jedna osoba – zginęła wskutek zderzenia ciężarówki z osobówką w Brzozie w powiecie toruńskim.

Do zdarzenia doszło o godz. 16:06 na krajowej 91. Na miejscu pracują służby, m.in. trzy zastępy Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.



Jak poinformowała PR PiK st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik kujawsko-pomorskich strażaków, droga na odcinku między Toruniem a Nowym Ciechocinkiem była całkowicie zablokowana. O godz. 17:35 poinformowano o wprowadzeniu ruchu wahadłowego.



Utrudnienia potrwać mogą do ok. godz. 20. Przyczynę i okoliczności wypadku bada policja, pod nadzorem prokuratora.