Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw - mówi Piotr Całbecki o wykluczeniu Tomasza Lenza z KO
- Ta sytuacja wymaga refleksji, podczas posiedzenia zarządu Platformy Obywatelskiej musimy w spokoju zastanowić się, co dalej - w ten sposób wykluczenie senatora Tomasza Lenza komentuje w rozmowie z PR PiK marszałek województwa Piotr Całbecki.
Przypomnijmy, decyzja ta ma związek z wynikiem kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Z doniesień medialnych Wirtualnej Polski wynika, że syn polityka miał mieć wykonany zabieg poza procedurami. Szpital musi teraz zapłacić 134 tysiące złotych kary.
Marszałek województwa, pytany o wiarygodność wyjaśnień Tomasza Lenza odpowiada, że najwidoczniej były nieskuteczne, skoro teraz jest poza strukturami partii. - Ktoś Tomaszowi Lenzowi źle doradzał - powiedział Piotr Całbecki.
Zgodnie ze statutem partii, do czasu wyboru nowego przewodniczącego obowiązki Tomasza Lenza wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Jest to Marek Wojtkowski - były prezydent Włocławka, obecnie członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.