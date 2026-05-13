Insp. Jakub Gorczyński: Zespoły Antykonfliktowe Policji powstały, by nie trzeba było używać siły [Rozmowa Dnia]

2026-05-13, 09:03 Maciej Wilkowski/BN

15 lat temu powstały ZAK, czyli Zespoły Antykonfliktowe Policji. Jednym z ich twórców był aktualny Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Jakub Gorczyński, gość środowej „Rozmowy Dnia”. Mówi, że powstały, by rozwiązywać sytuacje bez użycia środków przymusu bezpośredniego.

- Dążyliśmy do nowego podejścia względem zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego w związku z imprezami masowymi, zgromadzeniami i innymi sytuacjami, gdzie mamy dużo ludzi na ulicach. Chcieliśmy te sytuacje rozwiązywać w sposób jak najbardziej pokojowy - dodaje insp. Jakub Gorczyński.



Po czym poznamy policjanta z zespołu antykonfliktowego? - Normalnie policjanci używają żółtych kamizelek odblaskowych z napisem policja. Natomiast tutaj są dwie formacje, które używają kamizelek niebieskich - to są właśnie Zespoły Antykonfliktowe Policji - mówi gość „Rozmowy Dnia”, który przyniósł taką kamizelkę do bydgoskiego studia Polskiego Radia PiK.











Doprowadzili oni do takiej sytuacji, że kibice w krótkim czasie sami zdjęli wizerunki ze ściany, co spowodowało z kolei obniżenie napięcia i nie doprowadziło do żadnej eskalacji