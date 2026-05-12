W zaciszach archiwów i w podziemiu. Odznaczenia dla zasłużonych w budowaniu wolnej Polski

2026-05-12, 17:21

Kilkadziesiąt osób zostało uhonorowanych w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w imieniu prezydenta Polski. Wręczono im medale za wieloletni służbę, krzyże zasługi i odznaki honorowe, a także jedno z najważniejszych odznaczeń w Polsce, czyli Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

- Dla mnie jest to pewne zamknięcie długiego, bo ponad 30-letniego okresu, w którym pracuję na rzecz archiwów, edukacji archiwalnej, podnoszenia świadomości, tożsamości historycznej i dbałości o pamięć... - mówiła Marlena Jabłońska ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, która dostała Brązowy Krzyż Zasługi.



- Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku i od tego dnia wraz z przyjaciółmi zaczęliśmy organizować jakiekolwiek działania podziemne - mówił Michał Wojtczak – uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoją działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

- Z czasem wydawaliśmy gazetę podziemną. Wszedłem w skład regionalnych władz podziemnej Solidarności. No i zaczęliśmy budować Polskę taką, jaką dzisiaj mamy. Warto pamiętać o tym, że nie było to dane tak sobie, nie przyszło samo z siebie, że był to wysiłek całego społeczeństwa, polityków, ale przecież ludzi, którzy musieli znosić uciążliwości codziennego dnia tego okresu transformacji...