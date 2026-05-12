Toruński szpital zabiega w NFZ o zgodę na wykonywanie tzw. zabiegów jednego dnia
Nie tylko oddział laryngologiczny, ale także ginekologia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu może wkrótce zaoferować część procedur w ramach tzw. zabiegów jednego dnia. Szpital czeka na rozpatrzenie wniosku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nie chodzi o zamykanie oddziałów całodobowych, a jedynie o realizację procedur, które można wykonać w krótszym czasie – wyjaśniła reporterowi PR PiK dyrektor szpitala, Sylwia Sobczak. Ma być szybciej, a dzięki temu placówka przyjęłaby większą liczbę pacjentów w ramach opieki całodobowej.
Jak podkreśla dyrektor toruńskiej lecznicy, opieka jednego dnia może dotyczyć chirurgii, ginekologii, laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej czy różnych drobnych zabiegów dziecięcych.
- Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiadomo natomiast, że chodzi o setki, jeśli nie tysiące m.in. zabiegów, które będą mogły zostać wykonane w ciągu jednego dnia.