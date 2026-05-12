Toruński szpital zabiega w NFZ o zgodę na wykonywanie tzw. zabiegów jednego dnia

2026-05-12, 13:45 Mariusz Luda/KB

Toruński szpital zabiega o zgodę na wykonywanie tzw. zabiegów w trybie jednego dnia/fot. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu/Facebook

Nie tylko oddział laryngologiczny, ale także ginekologia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu może wkrótce zaoferować część procedur w ramach tzw. zabiegów jednego dnia. Szpital czeka na rozpatrzenie wniosku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Krótkie zabiegi-więcej pacjentów

Nie chodzi o zamykanie oddziałów całodobowych, a jedynie o realizację procedur, które można wykonać w krótszym czasie – wyjaśniła reporterowi PR PiK dyrektor szpitala, Sylwia Sobczak. Ma być szybciej, a dzięki temu placówka przyjęłaby większą liczbę pacjentów w ramach opieki całodobowej.





- Są procedury, które moglibyśmy wykonywać w jeden dzień - mówi Sylwia Sobczak.

- Niepotrzebna byłaby wtedy hospitalizacja. To są też zabiegi, w których zamiast znieczulenia ogólnego może być zastosowane znieczulenie miejscowe. To są krótkie zabiegi. Jakie będą dalsze losy naszego wniosku? Czekamy na decyzję NFZ.





Więcej wolnych łóżek, pacjenci szybciej w domu

Jak podkreśla dyrektor toruńskiej lecznicy, opieka jednego dnia może dotyczyć chirurgii, ginekologii, laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej czy różnych drobnych zabiegów dziecięcych.

- Tych procedur jest mnóstwo. Trzeba je w pewien sposób usystematyzować, żeby mogły być proponowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nie trzeba by wtedy zajmować długo łóżka, a pacjent szybciej wychodziłby do domu.





Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiadomo natomiast, że chodzi o setki, jeśli nie tysiące m.in. zabiegów , które będą mogły zostać wykonane w ciągu jednego dnia.