Atak w autobusie lub tramwaju? Kierowcy i kontrolerzy z Torunia szkolili się z samoobrony

2026-05-12, 14:20  MK
W szkoleniu uczestniczyli kontrolerzy biletów, motorniczowie oraz kierowcy komunikacji miejskiej, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z pasażerami / fot. KMP w Toruniu

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wzięli udział w specjalistycznych zajęciach z samoobrony zorganizowanych przez policję. Kierowcy, motorniczowie oraz kontrolerzy biletów uczyli się, jak skutecznie reagować na zagrożenia i agresję pasażerów. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego.

Trening w cieniu codziennych zagrożeń

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu skupili się na praktycznych aspektach pracy w komunikacji miejskiej, gdzie bezpośredni kontakt z pasażerem bywa nieprzewidywalny. Podczas zajęć omówiono najczęstsze typy sytuacji konfliktowych oraz skuteczne metody deeskalacji napięcia, zanim przerodzi się ono w fizyczną agresję. Instruktorzy podkreślali, że kluczowa jest czujność i umiejętność rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych w zachowaniu podróżnych.

Techniki obrony i bezpieczny dystans

Uczestnicy pod okiem profesjonalistów poznawali podstawowe chwyty obronne oraz zasady zachowania bezpiecznego dystansu od potencjalnego napastnika. Policjanci zaprezentowali, jak chronić siebie i postronne osoby w sytuacjach naruszenia nietykalności cielesnej lub otwartego ataku wewnątrz pojazdu.

Ważnym elementem treningu było opanowanie metod ochrony do czasu przyjazdu wezwanego patrolu, co ma kluczowe znaczenie w ograniczonej przestrzeni autobusów i tramwajów.

Współpraca dla wspólnego bezpieczeństwa

- Policjanci przypomnieli także o zasadach współpracy z numerem alarmowym 112 oraz o konieczności szybkiego przekazywania informacji dotyczących zdarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu pasażerów i pracowników komunikacji miejskiej - informuje mł. asp. Adrianna Nadarzewska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak podkreślają funkcjonariusze, tego rodzaju działania mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno pracowników MZK, jak i mieszkańców korzystających z transportu publicznego.

- Współpraca policji z miejskimi przewoźnikami stanowi ważny element profilaktyki i budowania bezpiecznej przestrzeni publicznej. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy podkreślali praktyczny wymiar zajęć oraz możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w codziennej pracy - dodaje mł. asp. Adrianna Nadarzewska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.


Toruń
fot. KMP w Toruniu fot. KMP w Toruniu

W zaciszach archiwów i w podziemiu. Odznaczenia dla zasłużonych w budowaniu wolnej Polski

