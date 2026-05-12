Chcą osiągnąć szczyt swoich możliwości. Forum osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. Bydgoskie Forum Osób z Niepełnosprawnością „Samodzielność? Poproszę”
Trzeba wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do samodzielności - mówią uczestnicy 1. Bydgoskiego Forum Osób z Niepełnosprawnością „Samodzielność? Poproszę”. Wydarzenie organizuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak” przy Caritas Diecezji Bydgoskiej.
Do Bydgoszczy przyjechali instruktorzy i uczestnicy WTZ-ów z całego regionu. Rozmawiają m.in. o roli tych placówek w procesie usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami, dzielą się doświadczeniem, prezentują dobre praktyki, ale i wskazują na bariery, które się pojawiają.
„Chcemy normalnie żyć" Samodzielność jest jedną z ważniejszych umiejętności, które warto wspierać u osób z niepełnosprawnością intelektualną. - My chcemy też normalnie żyć, podejmować decyzje - mówi pani Joanna, uczestniczka Warsztatów Viktoria w Bydgoszczy.
W procesie usamodzielniania ważna jest zasada „nie wyręczaj – pomagaj” – przypomina Aleksandra Gierej, dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że coraz więcej rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych ma tego świadomość.
- Rodzice szukają rozwiązań dla swoich dzieci, na przykład poprzez powołanie mieszkań treningowych, wspomaganych...
Wsparcie na miarę możliwości Możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością są coraz większe - podkreśla Anna Turek, kierowniczka WTZ Wiatrak, jednak, co ważne, wsparcie powinno być zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.
- Dla jednych będzie to właśnie zupa pomidorowa i to jest już sukces ogromny, który będziemy celebrować, a dla innej osoby będzie to marzenie o pracy i my będziemy dążyć do tego, żeby takie możliwości uczestnicy mogli realizować.
