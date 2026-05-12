Chcą osiągnąć szczyt swoich możliwości. Forum osób niepełnosprawnych intelektualnie

2026-05-12, 13:00  Tatiana Adonis/KB
1. Bydgoskie Forum Osób z Niepełnosprawnością „Samodzielność? Poproszę”

Trzeba wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do samodzielności - mówią uczestnicy 1. Bydgoskiego Forum Osób z Niepełnosprawnością „Samodzielność? Poproszę”. Wydarzenie organizuje Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak” przy Caritas Diecezji Bydgoskiej.

Do Bydgoszczy przyjechali instruktorzy i uczestnicy WTZ-ów z całego regionu. Rozmawiają m.in. o roli tych placówek w procesie usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami, dzielą się doświadczeniem, prezentują dobre praktyki, ale i wskazują na bariery, które się pojawiają.

„Chcemy normalnie żyć"
Samodzielność jest jedną z ważniejszych umiejętności, które warto wspierać u osób z niepełnosprawnością intelektualną. - My chcemy też normalnie żyć, podejmować decyzje - mówi pani Joanna, uczestniczka Warsztatów Viktoria w Bydgoszczy.

W procesie usamodzielniania ważna jest zasada „nie wyręczaj – pomagaj” – przypomina Aleksandra Gierej, dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że coraz więcej rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych ma tego świadomość.

- Rodzice szukają rozwiązań dla swoich dzieci, na przykład poprzez powołanie mieszkań treningowych, wspomaganych...

Wsparcie na miarę możliwości
Możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością są coraz większe - podkreśla Anna Turek, kierowniczka WTZ Wiatrak, jednak, co ważne, wsparcie powinno być zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.

- Dla jednych będzie to właśnie zupa pomidorowa i to jest już sukces ogromny, który będziemy celebrować, a dla innej osoby będzie to marzenie o pracy i my będziemy dążyć do tego, żeby takie możliwości uczestnicy mogli realizować.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

W zaciszach archiwów i w podziemiu. Odznaczenia dla zasłużonych w budowaniu wolnej Polski

2026-05-12, 17:21
Jedna osoba zginęła w wypadku na DK 91 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

2026-05-12, 16:34
Elektryczne autobusy w Grudziądzu. Pięć pojazdów jest już gotowych do drogi

2026-05-12, 16:32
Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim wyrzucony z KO. Nie dostał uzasadnienia - ustaliło PR PiK

2026-05-12, 15:53
Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw - mówi Piotr Całbecki o wykluczeniu Tomasza Lenza z KO

2026-05-12, 14:32
Atak w autobusie lub tramwaju Kierowcy i kontrolerzy z Torunia szkolili się z samoobrony

2026-05-12, 14:20
Toruński szpital zabiega w NFZ o zgodę na wykonywanie tzw. zabiegów jednego dnia

2026-05-12, 13:45
Zderzenie dwóch samochodów osobowych pod Wąbrzeźnem. Dwie osoby w szpitalu

2026-05-12, 13:38
45 lat temu rolnicy zyskali swój związek. Toruń pamięta o chłopskiej Solidarności [zdjęcia]

2026-05-12, 12:17

