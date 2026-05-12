Będzie nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Kto zastąpi Tomasza Lenza?

2026-05-12, 10:51 Radosław Jagieła/KB

Marek Wojtkowski (z lewej) czasowo przejmuje stery kujawsko-pomorskiej KO, po wykluczeniu Tomasza Lenza/fot. PR PiK/archiwum

Do końca maja ma być znany nowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. To efekt wczorajszego wykluczenia z partii wcześniejszego przewodniczącego - senatora Tomasza Lenza.

Sprawa ma związek z wynikiem kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Z doniesień medialnych Wirtualnej Polski wynika, że syn senatora KO miał mieć wykonany zabieg poza procedurami. Szpital musi teraz zapłacić 134 tysiące złotych kary.



Zgodnie ze statutem partii, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Jest nim Marek Wojtkowski - były prezydent Włocławka, obecnie członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.



- Do momentu zwołania zarządu regionu ja będę pełnił funkcję przewodniczącego, a później region podejmie decyzję i wybierze taką osobę z grona czterech wiceprzewodniczących regionu – mówi Marek Wojtkowski. - Procedura wyborcza nie jest przewidziana. Jestem w fazie konsultacji, rozmów i myślę, że do końca maja przewodniczący regionu województwa kujawsko-pomorskiego będzie znany.



W kujawsko-pomorskim Zarządzie Regionu poza Markiem Wojtkowskim funkcje wiceprzewodniczących pełnią obecnie:



wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański

poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Brejza